Союзы собственников квартир и недвижимости возмущены: возложенные на людей обязанности по содержанию дорог абсурдны!

Представители собственников квартир и земельных участков считают, что практика распределения обязанностей по организации ухода за тротуарами в зимний период не соответствует современному правовому полю. «К нам часто обращаются собственники и товарищества, которые изо всех сил пытаются выполнять обязанности, наложенные на них местными управами», - заявляют Союзы в своем совместном обращении.

«Требуется, чтобы собственник прилегающего к дороге участка земли производил уборку тротуара между проезжей частью и своим недвижимым имуществом так, чтобы по тротуару было безопасно передвигаться. В противном случае самоуправление может наложить на собственника штраф», - говорится в совместном заявлении.

По данным авторов письма, по поводу проблемы с организацией ухода за тротуарами и борьбы с гололедицей собственники обращались также к канцлеру юстиции.

Например, к канцлеру юстиции обратился житель города Пярну, который рассказал, что из-за преклонного возраста, плохого здоровья, экономического положения и других обстоятельств не может позаботиться о благоустройстве городской земли, непосредственно прилегающей к его недвижимости. Он просил город освободить его от этих обязанностей, но город отказался и предложил пожилому человеку платить за уборку тротуара 1080 евро в год предприятию по благоустройству. Пенсия пожилого хозяина дома составляет немногим более 400 евро в месяц.

«Канцлер юстиции пришел к мнению, что местное самоуправление должно само обеспечить благоустройство общественной территории. Важно избегать ситуации, когда человеку, чтобы выполнить требование городских властей, приходится обращаться за социальным пособием», - отмечается в обращении.

«Собственники квартир и домов являются налогоплательщиками местных самоуправлений, и несправедливо возлагать на них ответственность за содержание чужой собственности. Собственнику вменяется в обязанность в случае снегопада очистить принадлежащую самоуправлению дорогу в течение одного дня, а то и повторно, поэтому он вместо своей работы должен чистить дорогу. Также собственник должен приобрести за свой счет оборудование для чистки дороги от снега и нанять работников, чтобы содержать в порядке дорогу общего пользования. По сути, хозяин частного дома не может отправиться в зимний отпуск из-за страха перед снегопадом. Более того, снегоуборочная машина, чистящая главную дорогу, выталкивает снег обратно – на территорию, которую должен чистить собственник», - говорится в письме.