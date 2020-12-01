Союзы собственников квартир и недвижимости возмущены: возложенные на людей обязанности по содержанию дорог абсурдны!

Эстонский союз квартирных товариществ и Эстонский центральный союз собственников обратились к министру по региональным делам с совместным обращением, в котором просят отменить возложенные на собственников недвижимости обязанности по уходу за тротуарами в зимний период, сообщает Kodustiil.
Представители собственников квартир и земельных участков считают, что практика распределения обязанностей по организации ухода за тротуарами в зимний период не соответствует современному правовому полю. «К нам часто обращаются собственники и товарищества, которые изо всех сил пытаются выполнять обязанности, наложенные на них местными управами», - заявляют Союзы в своем совместном обращении.
«Требуется, чтобы собственник прилегающего к дороге участка земли производил уборку тротуара между проезжей частью и своим недвижимым имуществом так, чтобы по тротуару было безопасно передвигаться. В противном случае самоуправление может наложить на собственника штраф», - говорится в совместном заявлении.
Например, к канцлеру юстиции обратился житель города Пярну, который рассказал, что из-за преклонного возраста, плохого здоровья, экономического положения и других обстоятельств не может позаботиться о благоустройстве городской земли, непосредственно прилегающей к его недвижимости. Он просил город освободить его от этих обязанностей, но город отказался и предложил пожилому человеку платить за уборку тротуара 1080 евро в год предприятию по благоустройству. Пенсия пожилого хозяина дома составляет немногим более 400 евро в месяц.
«Собственники квартир и домов являются налогоплательщиками местных самоуправлений, и несправедливо возлагать на них ответственность за содержание чужой собственности. Собственнику вменяется в обязанность в случае снегопада очистить принадлежащую самоуправлению дорогу в течение одного дня, а то и повторно, поэтому он вместо своей работы должен чистить дорогу. Также собственник должен приобрести за свой счет оборудование для чистки дороги от снега и нанять работников, чтобы содержать в порядке дорогу общего пользования. По сути, хозяин частного дома не может отправиться в зимний отпуск из-за страха перед снегопадом. Более того, снегоуборочная машина, чистящая главную дорогу, выталкивает снег обратно – на территорию, которую должен чистить собственник», - говорится в письме.
По мнению двух союзов, представляющих интересы собственников квартир и недвижимости, абсурдной является ситуация и в Таллинне, где планируется создать некий подотдел по благоустройству, одной из задач которого будет оказание платных услуг собственникам, не желающим или не имеющим возможности обслуживать принадлежащие городу тротуары. «Абсурдно, что управа обязывает собственника обслуживать городские дороги и предлагает услугу по платному выполнению этих обязанностей», - говорится в письме.