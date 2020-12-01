Видео ⟩ Самые страшные аварии Формулы-1 на грани жизни и смерти

Шумахер описывал тогда, что авария была настолько тяжелой, что в худшем случае для него это могло закончиться смертью. «Мне повезло, что я по-прежнему жив, - рассказывал Шумахер много лет спустя журналу Motor Racing. – Эта авария была очень страшной. Это был мой первый такой вылет с трассы. Я не мог выйти из болида и это было страшно».

Если все предшествующие аварии произошли в прошлом тысячелетии, то теперь мы подходим к 2000-м. Первая серьезная авария произошла на трассе Судзука в 2001 году, в дебютном сезоне Кими Ряйкконена в Ф1.

Тогда финн гонялся за Sauber, и у его болида на пятом круге разрушилась передняя подвеска, в результате чего Ряйкконен на огромной скорости врезался в отбойник. С собой он увлек и Жана Алези, для которого это стало последней гонкой в королевской серии.

Ряйкконен же гоняется в Ф1 до сих пор, на его счету множество рекордов. В этом году он стал самым опытным пилотом Формулы-1 за всю ее историю.

Еще один сверхопытный пилот – Ярно Трулли. Его авария на гран-при Великобритании в 2004 году была очень удачной, итальянец не получил ни одного повреждения. Трулли, гонявшийся тогда за Renault, входил в поворот Бридж, когда на его автомобиле возникла проблема с подвеской.

Итальянский гонщик дважды столкнулся с отбойником, в результате его машина превратилась в груду обломков. Оттуда он вновь вылетел в сторону трассы, где его машина сделала пируэт на 360 градусов в гравии. После произошедшего пилот самостоятельно дошел до медконтроля.

Одна из самых страшных аварий за всю историю этой гоночной серии произошла в 2007 году на гран-при Канады с первым номером Sauber Робертом Кубицей. Тогда он ездил всего второй сезон в Ф1 и показывал неплохой результат в гонке, когда на 27-м круге столкнулся с носом болида Ярно Трулли и на скорости в 300 км/ч вылетел с трассы. Хотя авария выглядела страшно, сам Кубица отделался легким ушибом головы и вывихнутым голеностопом.

Следующую гонку ему пришлось пропустить, зато его возвращение в Канаду было мощным. Уже в следующем году он одержал там первую свою победу в карьере.

Гран-при Европы в Валенсии десятилетней давности навсегда запомнится Марку Уэбберу. Австралиец , стремившийся стать первым номером команды Red Bull, получил от главы команды сообщение, что должен как можно быстрее обойти шедшего перед ним Хейкки Ковалайнена. Уэббер попытался это сделать, но врезался в финна сзади на скорости 300 км/ч, после чего его болид, по сути, совершил в воздухе сальто.

Приземлившись на колеса, машина врезалась в отбойник, но, к счастью, сам Уэббер отделался легко.

Нечто подобное в 2016 году пережил на родине Вебера, в Австралии, и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Испанский ас неверно оценил действия конкурента и врезался сзади в Эстебана Гутьереса. Дальнейшее было неизбежно, и машина Алонсо совершила несколько кульбитов в воздухе, но самому гонщику, опять-таки, повезло. Он быстро вылез из машины и был рад, что все обошлось без серьезных последствий.

Завершает этот ряд авария, произошедшая в это воскресенье на гран-при Бахрейна, где француз Ромен Грожан вылетел в отбойник, после чего его машина загорелась.