Видео ⟩ Самые страшные аварии Формулы-1 на грани жизни и смерти

- Бывали и вылеты на болиде в Средиземное море
- Страшные аварии случались и с чемпионами
- Иной раз приходится благодарить удачу
Королевская гоночная серия Ф1 с ее большими скоростями предлагает зрителям много развлечений, но этому сопутствуют и сумасшедшие риски. На некоторых гран-при случаются аварии, от которых кровь в жилах стынет.
В последние годы болиды сделаны более безопасными, меры безопасности во время гонок доведены до высшего уровня. И это несмотря на жесткие вылеты с трассы спасло жизни многих гонщиков. Последняя такая авария произошла на минувших выходных, когда французу Ромену Грожану чудом удалось выбраться из горящего автомобиля без особых травм. Бывали в истории и другие случаи чудесного спасения.
65 лет назад Альберто Аскари совершил одну из самых страшных аварий на гран-при Монако, где его болид вылетел в Средиземное море. После прохождения знаменитого туннеля он приблизился к шикане Нувель на слишком большой скорости и, чтобы избежать жесткой аварии, протаранил ограждение и вылетел в воду. Зрители были испуганы и опасались худшего, но через несколько секунд на поверхности воды показался шлем Аскари. Он сам доплыл до берега и был срочно доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом носа.
Но миновать печальной судьбы ему все же не удалось: всего через четыре дня итальянец погиб, тестируя в Монце автомобиль Ferrari 750. На самом деле, он не должен был ехать, но попросил у своего друга Эудженио Кастеллотти машину на несколько кругов. На третьем круге в одном из скоростных поворотов случилась страшная авария, оборвавшая жизнь гонщика. Некоторое время спустя этому повороту было присвоено его имя.
Следующей по хронологии идет авария 1976 года на гран-при Германии, которая вошла в историю в основном из-за аварии с участием Ники Лауды. Машина тогдашнего чемпиона мира после вылета загорелась, после чего в нее врезался Бретт Ланджер. Благодаря другим гонщикам Лауду удалось быстро вытащить из горящего болида, но его состояние было очень тяжелым.
Надышавшегося ядовитых газов и получившего опасные для жизни ожоги Лауду доставили в больницу, австриец выжил чудом. Уже через 40 дней он вернулся на трассу и занял на гран-при Италии четвертое место.
После этого он дважды выигрывал титул чемпиона мира в 1977 и 1984 годах. Легендарный пилот умер прошлой весной в возрасте 70 лет.
Если обычно в авариях пострадавшим оказывается один гонщик, то на гран-при Бельгии 1998 года между собой столкнулись аж 13 гонщиков. Авария произошла на первом же круге и могла закончиться куда более трагично, но умелые действия и невероятная удача предотвратили худшее.
После небольшого ремонта гонке был дан рестарт, в котором участвовали уже 18 машин вместо изначальных 22.
Не миновали аварии и легендарного Михаэля Шумахера, который едва не погиб на гран-при Великобритании 1999 года. Тогда он охотился за своим третьим чемпионским титулом, но эта попытка завершилась в Сильверстоуне, где у его Ferrari разрушились тормоза, и пилот на скорости около 300 км/ч врезался в отбойник. При столкновении Шумахер получил множественный перелом ноги, который потребовал срочной операции.
Шумахер описывал тогда, что авария была настолько тяжелой, что в худшем случае для него это могло закончиться смертью. «Мне повезло, что я по-прежнему жив, - рассказывал Шумахер много лет спустя журналу Motor Racing. – Эта авария была очень страшной. Это был мой первый такой вылет с трассы. Я не мог выйти из болида и это было страшно».
Если все предшествующие аварии произошли в прошлом тысячелетии, то теперь мы подходим к 2000-м. Первая серьезная авария произошла на трассе Судзука в 2001 году, в дебютном сезоне Кими Ряйкконена в Ф1.
Тогда финн гонялся за Sauber, и у его болида на пятом круге разрушилась передняя подвеска, в результате чего Ряйкконен на огромной скорости врезался в отбойник. С собой он увлек и Жана Алези, для которого это стало последней гонкой в королевской серии.
Ряйкконен же гоняется в Ф1 до сих пор, на его счету множество рекордов. В этом году он стал самым опытным пилотом Формулы-1 за всю ее историю.
Еще один сверхопытный пилот – Ярно Трулли. Его авария на гран-при Великобритании в 2004 году была очень удачной, итальянец не получил ни одного повреждения. Трулли, гонявшийся тогда за Renault, входил в поворот Бридж, когда на его автомобиле возникла проблема с подвеской.
Итальянский гонщик дважды столкнулся с отбойником, в результате его машина превратилась в груду обломков. Оттуда он вновь вылетел в сторону трассы, где его машина сделала пируэт на 360 градусов в гравии. После произошедшего пилот самостоятельно дошел до медконтроля.
Одна из самых страшных аварий за всю историю этой гоночной серии произошла в 2007 году на гран-при Канады с первым номером Sauber Робертом Кубицей. Тогда он ездил всего второй сезон в Ф1 и показывал неплохой результат в гонке, когда на 27-м круге столкнулся с носом болида Ярно Трулли и на скорости в 300 км/ч вылетел с трассы. Хотя авария выглядела страшно, сам Кубица отделался легким ушибом головы и вывихнутым голеностопом.
Следующую гонку ему пришлось пропустить, зато его возвращение в Канаду было мощным. Уже в следующем году он одержал там первую свою победу в карьере.
Гран-при Европы в Валенсии десятилетней давности навсегда запомнится Марку Уэбберу. Австралиец , стремившийся стать первым номером команды Red Bull, получил от главы команды сообщение, что должен как можно быстрее обойти шедшего перед ним Хейкки Ковалайнена. Уэббер попытался это сделать, но врезался в финна сзади на скорости 300 км/ч, после чего его болид, по сути, совершил в воздухе сальто.
Приземлившись на колеса, машина врезалась в отбойник, но, к счастью, сам Уэббер отделался легко.
Нечто подобное в 2016 году пережил на родине Вебера, в Австралии, и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Испанский ас неверно оценил действия конкурента и врезался сзади в Эстебана Гутьереса. Дальнейшее было неизбежно, и машина Алонсо совершила несколько кульбитов в воздухе, но самому гонщику, опять-таки, повезло. Он быстро вылез из машины и был рад, что все обошлось без серьезных последствий.
Завершает этот ряд авария, произошедшая в это воскресенье на гран-при Бахрейна, где француз Ромен Грожан вылетел в отбойник, после чего его машина загорелась.
От болида Грожана, задевшего машину конкурента на первом круге 15-го гран-при сезона, остались одни обломки. Болид Haas на скорости врезался в металлическое ограждение, разломился пополам и тут же был объят бушующим пламенем. Без гало-защиты для гонщика эта авария могла закончиться намного хуже.