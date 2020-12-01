Врачи обратились к жителям Эстонии: сократите количество контактов

Руководитель кризисной комиссии клиники Тартуского университета, руководитель клиники анестезиологии и интенсивной терапии профессор Йоэль Старкопф и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг, напоминают, что ограничение распространения вируса зависит от поведения каждого. «Пожалуйста, сократите количество контактов, а в случае важных контактов, обеспечьте рассредоточение, носите маски, соблюдайте гигиену рук и проветривайте помещение», - подчеркивают медруководители.

Эстония приближается к уровню заражения COVID-19, который уже требует ограничения планового лечения. Число сотрудников и больничных коек в системе здравоохранения Эстонии ограничено. Сохраняющаяся потребность в дополнительных койках для лечения пациентов с COVID-19, сопровождающаяся увеличением числа заражений, означает, что персонал больниц и койки необходимо в соответствующей степени освободить от другой работы.

«Мы просим всех внести свой вклад, чтобы больницы могли продолжать лечение по расписанию в максимально возможной степени. Это возможно только благодаря совместным усилиям. Поведение каждого влияет на запланированное лечение всех членов нашей семьи и сообщества - это может быть и ваша мать, ваш отец или ваш сосед. Качество жизни зависит от вас», - отмечают медруководители.

Вирус SARS-COV-2, вызывающий COVID-19, распространяется как в виде капельной инфекции, так и в виде аэрозоля. Это означает, что важна хорошая вентиляция или проветривание помещений. По возможности следует переходить на удаленную работу. Однако, если вам нужно находиться в одном помещении с другими, соблюдайте дистанцию, наденьте маску и проветрите комнату.