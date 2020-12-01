Задержан предполагаемый "поволжский маньяк", подозреваемый в убийстве десятков пенсионерок

"Задержанный Радик Тагиров подозревается в нападениях на пожилых женщин в разных городах Поволжья в 2011-2013 годах", - уточнил собеседник агентства.

По его данным, Тагирова подозревают в убийстве нескольких десятков старушек. Его неофициально называют "поволжским маньяком".

Тагиров ранее был дважды судим за незаконный оборот оружия, кражу и грабеж. По сведениям KazanFirst, Тагиров уже признал свою вину.

Как предполагает следствие, свое первое убийство Тагиров совершил еще в 2011 году. Предполагается, что задержанный убил от 25 до 32 одиноких пожилых женщин.

Преступник попадал в их квартиры под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты.