После вынужденного перерыва “Матвейка” снова представляет Эстонию на международном фестивале

Основатель коллектива “Матвейка” Рита Тернос рассказала, что конкурс проходит в интернете на нескольких сайтах, на русском языке его также транслирует российский телеканал “Дождь”.

1 декабря шоу проходит целый день. Отделение, в котором выступает коллектив из Эстонии, начнется в 17 часов. Танец “Матвейки”, снятый в Нарвском замке, представят в записи. В нем участвовали пять детей на колясках и шесть - на ногах.

Кроме того, танцоры из каждой страны проведут мастер класс по народному танцу в прямом эфире.

“Я - руководитель - в Таллинне. Хореографы наши - в Санкт-Петербурге. И мы все будем выходить в эфир во время выступления и после, должны будем общаться в этом интернет-пространстве с участниками, со зрителями”, - рассказала Рита Тернос.

По ее словам, “Матвейка” по-прежнему занимается в Нарве: танцоров приютил центр неформального обучения Vita Tiim. Сама Рита с семьей переехала в Таллинн, но приезжает на репетиции. Российские хореографы “Матвейки” приехать не могут, поэтому ведут занятия и репетиции по видеосвязи. И даже съемкой танца для шоу они руководили через интернет.