ЕСПЧ объединил иски Украины и Нидерландов к России

Кроме того, к делу присоединен иск Украины к России по поводу детей из украинских государственных учреждений, незаконно вывезенных в Россию в начале донбасского конфликта, пишет Deutsche Welle.

"Для нашего дела здесь имеются плюсы и минусы, но плюсов больше. Плюсы в том, что в голландском деле больше материала по уголовному делу по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле", - объяснил Лищина. К отрицательным обстоятельствам он отнес возможное затягивание рассмотрения иска Украины к России. Однако такое затягивание "вряд ли можно считать серьезным риском" с учетом "общей неторопливости ЕСПЧ" при рассмотрении подобных дел, подчеркнул замминистра юстиции Украины.

Иск Нидерландов к РФ в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека в июле зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за катастрофы MH17. По мнению нидерландских властей, правительство РФ несет ответственность за гибель 298 человек на борту самолета, а также нарушило ряд статей Европейской конвенции о правах человека. Ранее иски к России поступали в ЕСПЧ от родственников погибших.

Россия не считает себя причастной к крушению

Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля 2014 года над территорией, удерживаемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Все люди, находившиеся на его борту, погибли, две трети из них были подданными Нидерландов.