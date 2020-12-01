В Финляндии готовятся к вакцинации людей от коронавируса

Вопреки прогнозам, вакцинация первых групп может начаться в Европе уже в декабре. Также Финляндия готовится к этому, сообщают YLE Министерство социального обеспечения и здравоохранения и Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
Согласно предварительным данным, как минимум вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech сможет получить разрешение на продажу в начале декабря. По сообщению компаний, они способны начать поставки вакцины сразу после получения лицензии на продажу.
"Мы рассчитываем, что после получения разрешения на продажу сможем начать вакцинацию людей сразу, как только поступят первые порции вакцины", - сообщает главный врач Сари Экхольм из Министерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии.