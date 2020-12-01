Жителям Эстонии рассылают инструкции по поведению в кризисных ситуациях: почему некоторые получают их на иностранном языке?

Начиная с ноября Спасательный департамент рассылает по почтовым ящикам всех жителей Эстонии печатное издание «Будь готов!», помогающее успешно справляться с возможными кризисными ситуациями. В связи с отсутствием в регистре народонаселения данных о родном языке в почтовые ящики некоторых жителей ошибочно приходят издания на иностранном языке.
Издания Спасательного департамента высылаются на трех языках – на эстонском, русском и английском. Эстоноязычным жителям высылаются инструкции на эстонском, русскоязычным на русском языке, и говорящим на иных языках – на английском. Данные адресатов взяты из регистра народонаселения. Поскольку в регистре народонаселения данные о родном языке указаны не у всех жителей, при извлечении данных из базы они были классифицированы в качестве иноязычного населения. Поэтому, таким жителям приходят инструкции на иностранном языке.
У жителей, не указавших свои данные о родном языке в регистре народонаселения и поэтому получивших издание на иностранном языке, но желающих получить его на родном языке, будет такая возможность в начале года. Более точная информация о месте и способе получения издания поступит от Спасательного департамента во второй половине декабря.
Каждый может исправить как данные своего родного языка, так и другие на странице www.rahvastikuregister.ee.
В дополнении к изданию можно ознакомиться с полезной информацией и в мобильном приложении „Ole valmis!“ («Будь готов!») и на странице olevalmis.ee.