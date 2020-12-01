Коалиция финансирует НКО молодежного объединения EKRE, названное в честь барона-антисемита?

Получившее дотацию в размене 45 000 евро MTÜ Ungern Khaan создано в честь воспитанного в России военного Романа Федоровича фон Унгерн-Штернберга (1885-1921), который был одним из руководителей анибольшивистского движения во время гражданской войны в России. Как убежденный антисемит, во время Гражданской войны он вместе со своими войсками, уничтожил много уклонявшихся от воинской службы евреев, позже в Монголии и в Забайкайле он пытался создать буддистское теократическое государство.

«Выросший в Эстонии барон вошел в историю тем, что участвовал в гражданской войне в России на Дальнем Востоке, а после в Монголии, где он был объявлен Его Святейшеством Далай-ламой и Богдо-гэгэном живым воплощение бога войны Джамсарана», - говорится в пресс-сообщении общества.

«Цель общества памяти – установить памятники барону в некоторых связанных с ним местах в Эстонии и иными способами сохранить наследие Романа фон Унгерн-Штернберга. Все находящиеся в распоряжении общества памяти денежные средства тратятся на эту деятельность. Общество памяти финансируется за счет пожертвований частных лиц, также мы подали ходатайство на выделение денег из государственного бюджета», - добавило общество.

«В лице барона мы имеем своеобразного и одного из самых ярких деятелей, родом из Эстонии, чья борьба как с коммунизмом, так и с экспансией Китая снискала слишком мало внимания в современной Эстонии», - сказал член правления общества памяти Федор Стомахин.

Карл Сандер Казе: может быть «Синее пробуждение» сумело затроллить и собственную партию?

Советник по СМИ фракции «Отечество» и руководитель молодежного объединения

Карл Сандер Казе. ФОТО: IRL

«Поступившее из парламентской фракции EKRE предложение выделить из государственного бюджета ведущим фигурам молодежной организации „Синее пробуждение“ 45 000 евро заставляет чесать затылок любого разумного человека.

Расходы партий уже сегодня в большей степени покрываются государственным бюджетом, но кажется, этого уже стало мало. „Бонусом“ в списках крышевых денег мы находим и лишь два месяца назад созданное MTÜ „Mälestusselts Ungern Khaani“, активистами которого являются члены правления молодежной организации EKRE Федор Стомахин и Эйно Рантанен. Не кажется ли абсурдным? Ситуация становится еще более абсурдной, когда читаем цели недоходного объединения. Оказывается, на эти деньги хотят установить памятники барону Роману фон Унгерн-Штернбергу, который хотел создать в Монголии буддистское теократическое государство. Но своих целей он достигал через массовые убийства и издевательства.

Джордж Оруэл писал в «Скотном дворе»: «Он гонит их на работу, он отсыпает им на прокорм ровно столько, чтобы они не мучились от голода — все же остальное остается в его владении». Кажется, что это утверждение уместно и в случае парламентской фракции EKRE. Как иначе описать вызывающие вопросы мотивы, конфликт интересов и неразумное использование денег налогоплательщика в данном случае? По сути, молодым членам партии посылают 45 000 евро на прокорм, надеясь, что во время предвыборной кампании те же самые молодые люди выйдут на улицу, чтобы вести агитацию.

Есть и другое мнение. Может, известное молодежное объединение на сей раз затроллило и свою партию?»