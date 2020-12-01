Инвестиционные мошенники выманили у жителя Эстонии более 30 000 евро

Очередной житель Эстонии попался на удочку так называемых инвестиционных мошенников и лишился десятков тысяч евро. Об этом сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры.
С проживающим в Йыгевамаа мужчиной по телефону связались говоривший по-русски человек, предложивший заработать на инвестициях. В течение пары месяцев жертва сделала денежные переводы на якобы инвестиционные платформы. Также злоумышленникам удалось получить удаленный доступ к компьютеру мужчины, благодаря чему они смогли совершить еще несколько денежных переводов.
В конечном итоге мужчина мошенников обнаружил, что с его счета исчезли 33 000 евро. Заподозрив, что он стал жертвой мошенников, мужчина обратился за помощью в полицию.
Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, было начато уголовное производство.