Академия Сил обороны почтила память четырех погибших кадетов.

«Историю нельзя забывать. Мы должны помнить – она учит», – сказал начальник учебного корпуса Академии Сил обороны майор Вильяр Нийнепуу на построении, приуроченном памятной дате.

Кадеты построились перед зданием учебного заведения в то же время, когда 96 лет назад при попытке государственного переворота подверглась нападению военная академия Тонди в Таллинне. Кадет-фельдфебель Маркус Розин провел утреннюю поверку, в ходе которой были названы в том числе имена погибших в тех событиях четырех кадетов – они внесены в символический пожизненный список личного состава академии.

Они похоронены на четырех разных кладбищах в Тарту, Таллинне, Йыгева и Вастселийна. После построения церемониальные расчеты возложили к их могилам венки.

По традиции, ежегодная памятная церемония проходит у бывших казарм Тонди в Таллинне. Однако из-за эпидемиологической обстановки в этом году ее перенесли в Тарту. К подножию памятника тондиских казарм возложили венок.