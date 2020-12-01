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Катри Райк

Академия Сил обороны почтила память четырех погибших кадетов

Академия Сил обороны почтила память четырех погибших кадетов.

ФОТО: Силы обороны

Ранним утром вторника, 1 декабря, у Академии Сил обороны в Тарту почтили память кадетов, погибших при предотвращении попытки государственного переворота 1924 года.

«Историю нельзя забывать. Мы должны помнить – она учит», – сказал начальник учебного корпуса Академии Сил обороны майор Вильяр Нийнепуу на построении, приуроченном памятной дате.

Кадеты построились перед зданием учебного заведения в то же время, когда 96 лет назад при попытке государственного переворота подверглась нападению военная академия Тонди в Таллинне. Кадет-фельдфебель Маркус Розин провел утреннюю поверку, в ходе которой были названы в том числе имена погибших в тех событиях четырех кадетов – они внесены в символический пожизненный список личного состава академии.

Они похоронены на четырех разных кладбищах в Тарту, Таллинне, Йыгева и Вастселийна. После построения церемониальные расчеты возложили к их могилам венки.

По традиции, ежегодная памятная церемония проходит у бывших казарм Тонди в Таллинне. Однако из-за эпидемиологической обстановки в этом году ее перенесли в Тарту. К подножию памятника тондиских казарм возложили венок.

Академия Тонди стала первым военным объектом, подвергшемся нападению при попытке коммунистического переворота 1 декабря 1924 года. Путчисты намеревались занять важные объекты в столице, захватить власть и позвать на помощь советские войска. Несмотря на внезапность нападения, попытка государственного переворота провалилась. При обороне военной академии Тонди погибло четыре кадета: Арнольд Аллебрас, Александр Тедер, Александр Томберг и Аугуст Удрас.

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