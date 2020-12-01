Рождественский и новогодний декор 2021: модные игрушки, украшения и елки

Модно: свечи

Который год подряд растет интерес к гирляндам необычной формы. Вместо привычных огоньков-лампочек и светодиодных нитей используются гирлянды в форме свечей. Для самых решительных — настоящие стеариновые свечи в подсвечниках-прищепках. Можно вообще не зажигать электричество в новогоднюю ночь.

Модно: слегка наряженная елка

Датчане и шведы украшают елку буквально десятью шариками. А вот в США многие годы царит диснеевская елка — щедро усыпанная игрушками и обернутая гирляндами.

Долгие годы новогодние тренды так или иначе строились на противоборстве роскоши и минимализма. Разумное скандинавское потребление победило.

Модно: игрушки-невидимки

Чаще всего, речь о прозрачных шариках, которые не выделяются на фоне хвои, как привычные цветные. Либо это игрушки так называемых сложных цветов, с подтоном серого. Издалека такие на елке почти неразличимы, и это тоже модно.

Модно: винтаж

Стеклянные игрушки XX века никогда не выходили из моды. Но вот объяснения этой моды всегда были разными. Еще пару лет назад говорили про спрос на винтаж или ностальгию. Сейчас смысл тренда в том, чтобы сократить пластиковый след и остановить дизайн-перепотребление. Во главу угла ставится экологическая сознательность. Проявляется она в том, чтобы лишний раз не покупать дешевый пластик в елочном наборе. И не поддерживать производство новых — вообще никаких — игрушек: обойтись старыми, с антресолей. У вас их мало, они бьются? Вот и хорошо! В моде ведь слегка украшенная елка.

Модно: хвоя в каждой комнате

Ставить в каждой комнате по елке — далекий от бережного потребления совет. Потому ограничимся букетом из еловых лап или венком на скандинавский манер. Обрежьте несколько нижних или задних веток, которые обычно упираются в стену. Их будет достаточно, чтобы поставить лапы в вазу или сделать венок.

Прогноз: праздник для соседей

Добрососедство, желание сделать приятно окружающим и поднять настроение соседям — растущий тренд. Он проявился на фоне пандемии: хоровым пением с балконов, зажиганием свечей в честь врачей и прочими акциями в рамках квартала или даже двора.

Факт: Тренд-аналитики уверены, что мы начнем уделять внимание новогоднему декору не только интерьеров, но и экстерьера. Причем речь именно о квартирах в многоэтажных городских микрорайонах. Цель такого декора — порадовать соседей, которые, возможно, не могут сейчас нарядить дом сами.

► Венок с гирляндой — повесить не только на входную дверь, но и на окно, на радость соседям.

► Придверный коврик с внешней стороны двери — заменить на что-то жизнерадостное, с рождественской символикой.

► Украшение подоконников — с подсветкой настольными лампами и светильниками-свечами. И прочими композициями на базе подсветки. Окно превращается в новогоднюю витрину и создает атмосферу праздника вам и соседям.

► Приветствуются светильники-звезды, гирлянды в оконном проеме.

► Новогоднее украшение балконов — как открытых, так и остекленных. Зимними вечерами это будет проявляться в основном зажженными гирляндами, световыми фигурами и фонарями.