Эстония готовится начать вакцинацию от COVID-19 в январе

Это одно из семи соглашений о предварительных закупках для портфеля вакцин Европейского союза, к которым на прошлой неделе решило присоединиться правительство Эстонии. Государственные учреждения и система здравоохранения готовятся к тому, чтобы приступить к вакцинации, как только вакцина поступит в нашу страну. Разрешение на продажу первой партии вакцины для ЕС может быть получено к концу года, первые поставки ожидаются в Эстонии в январе.

На прошлой неделе члены правительства одобрили присоединение Эстонии к соглашениям всех семи производителей вакцин, совместно закупаемых Европейским союзом. «Правительство получило обзор соглашения о предварительной закупке вакцин от COVID-19, которое будет заключено между Европейской комиссией и Moderna. Общий портфель вакцин Европейского союза рассредоточивает риски, если разработка, запуск или производство вакцины должны быть затруднены, и гарантирует, что вакцинация может быть начата в Эстонии одновременно с другими странами ЕС. Как государственные учреждения, так и система здравоохранения готовятся к поставке вакцин против COVID-19 уже в следующем году для того, чтобы приступить к вакцинации при первой возможности», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

На сегодняшний день Эстония подписала соглашения с фармацевтическими производителями AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac и Moderna. В рамках совместных закупок Европейского союза Европейская комиссия также заключила соглашение с производителем вакцины Sanofi, к которому у Эстонии есть возможность присоединиться позже. Также ведутся переговоры с производителем вакцины Novavax. Согласно договору с AstraZeneca, Эстония закупает вакцину от COVID-19 примерно для 600 000 человек, по договору с Jannsen Pharmaceutica NV примерно для 300 000 человек, по договору с Pfizer/BioNTech примерно для 300 000 человек, по договору с Curevac примерно для 330 000 человек и по договору с Moderna примерно для 117 000 человек.

Согласно соглашениям, вакцины будут доставлены в государства-члены после того, как вакцина получит разрешение на продажу в Европейском союзе. Эстония заключила соглашение с производителями вакцин о том, что вакцины будут доставляться в Департамент здоровья, где будут обеспечены необходимые условия для хранения вакцин (включая особенно низкие температуры и соблюдение требований холодовой цепи). Эстонское государство организует распределение вакцин на территории Эстонии в пункты вакцинации в соответствии с разрабатываемым планом распределения вакцины. Транспортировка должна быть обеспечена таким образом, чтобы не создавать новых условий хранения в пунктах вакцинации. Даже самые претенциозные вакцины можно хранить в течение пяти дней при нормальных условиях.