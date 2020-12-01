Департамент технического надзора из-за коронавируса уточнил требования к вентиляции

Постановлением, вынесенным весной этого года Министерством экономики и коммуникации, отрегулировали дополнительные требования по вентиляции и проветриванию учреждений опеки и нежилых помещений, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.

«Поскольку проветривание в борьбе с распространением вируса крайне важно, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом мы пересмотрели вопросы и логику воздухообмена между помещениями. Кроме того, при вентиляции нужно учитывать все более охлаждающийся уличный воздух», - сказала руководитель строительного отдела департамента Кати Тамтик.

Недавно опубликованное руководство о работе вентиляционных систем общественных зданий предназначено для собственников и управляющих учреждениями опеки и нежилых помещений. Обновленная инструкция дает дополнительные разъяснения к определенным постановлением требованиям, рассматривает прикладные и альтернативные методы и дает указания, как распоряжаться зданиями, в которых нет нормальной вентиляции.