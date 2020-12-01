Ильвес: Эстонией правит узколобое и средневековое правительство Талибана

«То самое чувство, когда твоей страной руководит какое-то застрявшее в Средневековье, невежественное и узколобое правительство Талибана, которое полагает, что запрет гей-браков – важнейший вопрос для государства, но здоровье тебя, твоих родителей и детей – вопрос десятого порядка. Пусть сдохнут, но геев мы уделаем», - написал вчера президент Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter.

TFW sinu riiki juhib mingi keskajas kinni, harimatu ja madalalaubaline Talibani @valitsus, mis arvab, et geiabielu keelamine on riigi tähtsaim küsimus aga sinu, su vanemate, vanavanemate, ja laste tervis on 10nda järguline. Kärvaku, aga geidele teeme ära!#EestiTalibaniValitsus — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) November 30, 2020

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд считает, что нельзя отвечать ненавистническими высказываниями на ненавистнические высказывания.

«Разжигающее ненависть заявление Тоомаса Хендрика Ильвеса, носящего пожизненный титул президента, в итоге отражает состояние души нынешней оппозиции», - ответил ему Карилайд в соцсети.

Талибан перерезает глотки и убивает женщин выстрелом в затылок, трудно найти нечто подобное их жестокости, но сжигаемый ненавистью Тоомас Хендрик Ильвес долго не раздумывает, считает Карилайд. «Он проводит параллель с правительством Эстонии. И такой человек прикрывается фиговыми листочками президента, дипломата и образчика эстонской репутации. Нельзя отвечать ненавистническими высказываниями на ненавистнические высказывания, поэтому мы указываем на вопиющее противоречие между видимостью и действительностью, которую мы видим на примере Тоомаса Х. Ильвеса», - пояснил Карилайд.