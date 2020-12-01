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В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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Ильвес: Эстонией правит узколобое и средневековое правительство Талибана
Карилайд предположил, что Ильвес написал это в состоянии опьянения

Tallinn, 05.11.2020 Uudisdigisõnade korje SÕNAUS 2020 avaüritus Vabamus. Pildil Toomas Hendrik Ilves. Word creating event SÕNAUS 2020 opening event in Vabamu. Everyone can make suggestions for the new words for Estonian language. Foto Madis Veltman, Postimees

ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Президент Ильвес выразил свое возмущение правящей коалицией, разразившись в Twitter резкой критикой в адрес правительства.

«То самое чувство, когда твоей страной руководит какое-то застрявшее в Средневековье, невежественное и узколобое правительство Талибана, которое полагает, что запрет гей-браков – важнейший вопрос для государства, но здоровье тебя, твоих родителей и детей – вопрос десятого порядка. Пусть сдохнут, но геев мы уделаем», - написал вчера президент Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter.

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд считает, что нельзя отвечать ненавистническими высказываниями на ненавистнические высказывания.

«Разжигающее ненависть заявление Тоомаса Хендрика Ильвеса, носящего пожизненный титул президента, в итоге отражает состояние души нынешней оппозиции», - ответил ему Карилайд в соцсети.

Талибан перерезает глотки и убивает женщин выстрелом в затылок, трудно найти нечто подобное их жестокости, но сжигаемый ненавистью Тоомас Хендрик Ильвес долго не раздумывает, считает Карилайд. «Он проводит параллель с правительством Эстонии. И такой человек прикрывается фиговыми листочками президента, дипломата и образчика эстонской репутации. Нельзя отвечать ненавистническими высказываниями на ненавистнические высказывания, поэтому мы указываем на вопиющее противоречие между видимостью и действительностью, которую мы видим на примере Тоомаса Х. Ильвеса», - пояснил Карилайд.

«Публикуя пост в социальной сети, не надо проходить нарко- или алкотест, к сожалению. Этот вопрос сейчас остается без ответа», - добавил центрист.

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