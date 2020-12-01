Бах будет единственным кандидатом на пост президента МОК на выборах в марте 2021 года

"Члены Международного олимпийского комитета (МОК) были сегодня проинформированы, что президент Томас Бах будет единственным кандидатом на пост президента на выборах, которые состоятся во время 137-й сессии МОК в Афинах в марте 2021 года", - говорится в сообщении.