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Россия обновила рекорд смертности пациентов с коронавирусом. Число новых случаев третий день подряд превышает 26 тысяч. Эти и другие новости о Covid-19 - в обзоре Би-би-си.

Рекордная смертность

За сутки в России зарегистрировали 569 смертей пациентов с Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимум за время пандемии и на 201 человека больше, чем накануне. в Четвертый раз за сутки умерли больше 500 человек.

Предыдущий антирекорд фиксировали в четверг, 26 ноября. Тогда штаб сообщал о 524 смертях. В пятницу в его статистике было 496 летальных исходов, в субботу - 510, в воскресенье - 459, в понедельник - 368. Данные штаба отличаются от тех, которые позже представляет Росстат, он регистрирует гораздо больше смертей пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в стране выявили еще 26 402 заражения коронавирусом - на четыре больше, чем накануне. В пятницу в России зарегистрировали рекордные 27 543 новых случаев. Тогда этот показатель впервые пробил отметку 27 тысяч. После этого три дня подряд суточный прирост сокращался: в субботу было 27 100 заражений, в воскресенье - 26 683, в понедельник - 26 338. Таким образом, число новых случаев третий день подряд превышает 26 тысяч.

Выписаны за сутки 24 763 пациента, общее число переболевших превысило, по данным штаба, 803 467, а число зарегистрированных заражений в России достигло 2 322 056. Число летальных исходов во вторник превысило отметку 40 тысяч - 40 464.

Накануне "Медиазона" сообщила, что с апреля по ноябрь в России на койках для коронавирусных больных умерли как минимум в два раза больше человек, чем учтено штабом. Издание утверждает, что получило доступ к данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом министерства здравоохранения России.

Согласно этим данным, с 31 марта до 22 ноября умерли 74 866 пациентов с Covid-19, а не 36 516, как указано в статистике Роспотребнадзор. При этом не учитываются те, кто умер в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, но включены летальные исход в коронавирусных больницах не от коронавируса.

Число выявленных случаев Covid-19 во всем мире ко вторнику превысило 63 млн, умерли более 1,46 млн заразившихся. На прошлой неделе впервые с сентября темпы заражения замедлились, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он объяснил это снижением числа новых случаев в Европе.

"Идет замедление темпов роста"

Темы роста заболеваемости Covid-19 в среднем замедляются, но ситуация в регионах России разная, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Идет замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. По ее подсчетам, в 24 регионах продолжается рост, в 58 субъектах - "стадия стабилизации", еще три находятся как раз "в стадии замедления роста".

Премьер Михаил Мишустин на этом заседании призвал регионы с высоким уровнем заболеваемости решительнее вводить ограничительные меры.

В 17 регионах свободно менее 5% коек для пациентов с коронавирусом, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Умерла Ирина Антонова, заразившись коронавирусом

Бывший директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет. Незадолго до смерти она заболела коронавирусом.

"У Ирины Александровны 26 ноября была диагностирована коронавирусная инфекция", - сказали в пресс-службе музея. Причиной смерти Антоновой там назвали хронические заболевания, которые были отягчены Covid-19.

Известная во всем мире искусствовед Антонова была директором ГМИИ им. Пушкина с февраля 1961 года. Летом 2013 года она уступила кресло директора Марине Лошак и заняла созданный специально для нее пост его президента музея.

Концерт Басты проверит Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне поручила петербургскому управлению уточнить обстоятельства того, как в городе прошел концерт рэпера Баста. Во вторник она сообщила, что информация подтвердилась.

"Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд", - сказала Попова на заседании координационного совета.

Скандал, в который вмешалась Попова, начался после публикации видео из Ледового дворца, где 27 ноября выступал этот артист. Чиновники ранее заявляли, что концерт был согласован (в отличие от выступлений рокеров Чижа и "Народного ополчения в петербургских клубах), была соблюдена допустимая норма в 50% зрителей, а на танцполе был сооружен партер с креслами.

Объяснений по поводу концерта Басты требовал депутат Госдумы Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского). Он публиковал в "Инстаграме" видео и просил ответить на вопрос, почему "тем, кто остался без работы, в долгах, кредитах" нельзя работать ночью или в торговом центре, а на концерте Басты "не были рассажены специальным образом" и не носили маски.

Сам Баста в понедельник заявил, что все требования, связанные с Covid-19, на концерте в Петербурге соблюдались, на входе выдавались маски, а в фойе были санитайзеры.

"Заполняемость зала составила 50%. В сетях пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря", - сказал рэпер в своем видеообращении.

В итоге Попова дала поручение управлению Роспотребнадзора по Петербургу "уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения", говорится в сообщении ведомства.

А губернатор Петербурга Александр Беглов заявил во вторник, что если на концертах не соблюдаются ограничительные меры, их нужно "просто останавливать".

"Я хотел бы обратить внимание на театры - там удается наладить соблюдение этих правил. А концерт? Посмотрите, что творится! Ну, в таком случае будем все концерты закрывать. Или вообще все закроем. Койки и врачи не бесконечны!" - пригозил губернатор.