Вт, 1.12.2020
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Аллар Йыкс
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  • На государство совершено несколько кибератак, преступники получили данные 9000 человек

На государство совершено несколько кибератак, преступники получили данные 9000 человек

Хакер. Иллюстративное фото.

ФОТО: shutterstock.com

Государственный департамент инфосистемы обнаружил в ноябре три кибератаки с одинаковым почерком, направленные против IT-инфраструктуры эстонского государства, в результате которых киберпреступники получили в том числе личные данные жителей страны, передает ERR.

Кибератаки были совершены на серверы Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел.

В сфере ответственности Министерства социальных дел преступникам удалось заполучить информацию, которая касается 9158 человек. Речь идет о данных, связанных c выяснением обстоятельств распространения инфекционных заболеваний.

В ближайшее время Департамент здоровья и Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) отправят персональное оповещение лицам, которых касается этот случай.

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