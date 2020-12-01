На государство совершено несколько кибератак, преступники получили данные 9000 человек

Кибератаки были совершены на серверы Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел.

В сфере ответственности Министерства социальных дел преступникам удалось заполучить информацию, которая касается 9158 человек. Речь идет о данных, связанных c выяснением обстоятельств распространения инфекционных заболеваний.