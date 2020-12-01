На государство совершено несколько кибератак, преступники получили данные 9000 человек

Государственный департамент инфосистемы обнаружил в ноябре три кибератаки с одинаковым почерком, направленные против IT-инфраструктуры эстонского государства, в результате которых киберпреступники получили в том числе личные данные жителей страны, передает ERR.
Кибератаки были совершены на серверы Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел.
В сфере ответственности Министерства социальных дел преступникам удалось заполучить информацию, которая касается 9158 человек. Речь идет о данных, связанных c выяснением обстоятельств распространения инфекционных заболеваний.
В ближайшее время Департамент здоровья и Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) отправят персональное оповещение лицам, которых касается этот случай.