Вступил в силу оправдательный приговор Мартину Халлику

Госуд во вторник не принял в производство жалобы представителя потерпевшей и прокурора по уголовному делу, по которому бывший директор библиотеки Тартуского университета Мартин Халлик обвинялся в принуждении своей подчиненной к половым актам и другим действиям сексуального характера.
18 марта этого года Тартуский уездный суд признал Халлика виновным и приговорил его к условному наказанию. Халлику также было предписано выплатить компенсацию в размере 5000 евро за причинение морального ущерба. Тартуский окружной суд 3 сентября отменил решение уездного суда и оправдал Халлика.
Решение окружного суда было обжаловано представителем потерпевшей Марии Мяги-Рохтметс и окружным прокурором Татьяной Тамм с просьбой отменить его, чтобы в силу вступил приговор окружного суда.
Госсуд постановил, что жалобы прокурора и представителя потерпевшего не дают основания для рассмотрения дела. Таким образом, оправдательный приговор Халлику вступил в силу.