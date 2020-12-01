Вступил в силу оправдательный приговор Мартину Халлику

18 марта этого года Тартуский уездный суд признал Халлика виновным и приговорил его к условному наказанию. Халлику также было предписано выплатить компенсацию в размере 5000 евро за причинение морального ущерба. Тартуский окружной суд 3 сентября отменил решение уездного суда и оправдал Халлика.

Решение окружного суда было обжаловано представителем потерпевшей Марии Мяги-Рохтметс и окружным прокурором Татьяной Тамм с просьбой отменить его, чтобы в силу вступил приговор окружного суда.