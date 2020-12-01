Вт, 1.12.2020
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Катри Райк

Вступил в силу оправдательный приговор Мартину Халлику

Мартин Халлик.

ФОТО: Tairo Lutter

Госуд во вторник не принял в производство жалобы представителя потерпевшей и прокурора по уголовному делу, по которому бывший директор библиотеки Тартуского университета Мартин Халлик обвинялся в принуждении своей подчиненной к половым актам и другим действиям сексуального характера.

18 марта этого года Тартуский уездный суд признал Халлика виновным и приговорил его к условному наказанию. Халлику также было предписано выплатить компенсацию в размере 5000 евро за причинение морального ущерба. Тартуский окружной суд 3 сентября отменил решение уездного суда и оправдал Халлика.

Решение окружного суда было обжаловано представителем потерпевшей Марии Мяги-Рохтметс и окружным прокурором Татьяной Тамм с просьбой отменить его, чтобы в силу вступил приговор окружного суда.

Госсуд постановил, что жалобы прокурора и представителя потерпевшего не дают основания для рассмотрения дела. Таким образом, оправдательный приговор Халлику вступил в силу.

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