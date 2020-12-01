Сависаару вернут изъятые у него в ходе обысков 80 000 евро

Поскольку Сависаара освободили от судебного разбирательства по состоянию здоровья и все решения, касающиеся его, вступили в силу, государство должно вернуть ему 80 000 евро, обнаруженных во время обыска и конфискованных.

Решением Харьюского уездного суда от 3 мая 2016 года были арестованы 186 000 евро и 300 000 крон наличными, обнаруженные и конфискованные на хуторе Сависаара Хундисильма 22 сентября 2015 года.

Харьюский уездный суд прекратил производство по делу Эдгара Сависаара 5 июня 2018 года, поскольку состояние его здоровья не позволяло ему участвовать в судебном процессе.

Защитники Сависаара Оливер Няэс и Грета Олтьер-Тимберг смогли вернуть Сависаару 106 000 евро и 300 000 крон, то есть 19 170 евро, однако еще 80 000 евро оставались под арестом.

Основанием для ареста наличных было обвинение, согласно которому строительный бизнесмен Айвар Туулберг 9 декабря 2014 года и 3 марта 2015 года дал Сависаару взятку на общую сумму 80 000 евро, чтобы город организовал победу в конкурсе на госзаказ реконструкции Таллиннского Котла культуры в предложения компании Туулберга.

Однако в окончательном судебном решении суд установил, что дача взятки не доказана, и Туулберг был признан невиновным. Таким образом деньги подлежат возврату Сависаару.