Сависаару вернут изъятые у него в ходе обысков 80 000 евро

В связи со вступившем в силу в понедельник решением суда по делу о коррупции, в котором фигурировал и бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, последний должен получить изъятые у него в ходе обысков 80 000 евро.
Поскольку Сависаара освободили от судебного разбирательства по состоянию здоровья и все решения, касающиеся его, вступили в силу, государство должно вернуть ему 80 000 евро, обнаруженных во время обыска и конфискованных.
Решением Харьюского уездного суда от 3 мая 2016 года были арестованы 186 000 евро и 300 000 крон наличными, обнаруженные и конфискованные на хуторе Сависаара Хундисильма 22 сентября 2015 года.
Харьюский уездный суд прекратил производство по делу Эдгара Сависаара 5 июня 2018 года, поскольку состояние его здоровья не позволяло ему участвовать в судебном процессе.
Защитники Сависаара Оливер Няэс и Грета Олтьер-Тимберг смогли вернуть Сависаару 106 000 евро и 300 000 крон, то есть 19 170 евро, однако еще 80 000 евро оставались под арестом.
Основанием для ареста наличных было обвинение, согласно которому строительный бизнесмен Айвар Туулберг 9 декабря 2014 года и 3 марта 2015 года дал Сависаару взятку на общую сумму 80 000 евро, чтобы город организовал победу в конкурсе на госзаказ реконструкции Таллиннского Котла культуры в предложения компании Туулберга.
Однако в окончательном судебном решении суд установил, что дача взятки не доказана, и Туулберг был признан невиновным. Таким образом деньги подлежат возврату Сависаару.
В деле о коррупции, связанном с Сависааром, решение суда вступило в силу в этот понедельник, 30 ноября, когда Госсуд не принял к рассмотрению поданные по этому делу апелляции. Поскольку оставшаяся сумма более не подлежит аресту, ее вернут Сависаару.