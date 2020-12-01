BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в ЕС

Как сообщается на сайте BioNTech во вторник, 1 декабря, европейское ведомство начало рассмотрение заявления, поданного накануне. Если EMA решит, что преимущества возможной вакцины BNT162b2 преобладают над рисками ее применения, то оно рекомендует выдачу ограниченного доступа к рынку.

Ограниченный доступ означает временное разрешение на применение препарата в связи с тем, что его клинические испытания еще полностью не завершены. Если EMA одобрит заявку BioNTech и Pfizer, вакцинация может начаться в Европе еще до конца 2020 года, отмечается в сообщении компании. Согласно результатам исследований, эффективность препарата BNT162b2 достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено.

Moderna начала регистрацию вакцины в США

20 ноября BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19 в США, подав соответствующую заявку медицинскому регулятору Минздрава страны FDA. В свою очередь американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что тоже направила запрос на регистрацию своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 в FDA и планирует обратиться в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Update: Moderna’s data for the Emergency Use Authorization request for mRNA-1273 has been submitted to the U.S. FDA. — Moderna (@moderna_tx) November 30, 2020