Сточные воды показывают, что в регионе Тарту распространение вируса набирает обороты

Департамент здоровья сообщил, что в Тартумаа вчера диагностировано 49 случаев заболевания коронавирусом. Заражались как в кругу семьи, так и в учебных заведениях и на рабочих местах, во многих случаях из-за эпидемического распространения источник инфекции установить не удалось. Результаты мониторингового исследования в Тарту и окрестностях пока не показывают признаков замедления распространения вируса, пишет Tartu Postimees.
Результаты мониторинга сточных вод на прошлой неделе согласуются с другими цифрами, характеризующими заражаемость в Эстонии, сказал профессор антимикробной технологии Тартуского университета и руководитель исследования Танель Тенсон. «Сточные воды также показывают, что распространение вируса в регионе Тарту в тенденции подъема», - сказал он.
Вирус попадает в сточные воды
По словам Тенсона, поскольку человек неизбежно ходит в туалет, если у него есть инфекция в кишечнике или моче, вирусные частицы попадают в канализацию. Станция очистки сточных вод ловит вирусные частицы. Он пояснил, что с помощью этого можно выявить скрытое распространение болезни и получить представление о том, сколько бессимптомных может быть в этом районе до появления пациентов.
Мониторинг сточных вод выявляет распространение вируса в основном по регионам, что помогает Департаменту здоровья устанавливать ограничения на распространение коронавируса для каждого уезда. «Цель состоит в том, чтобы ослабить ограничения в каком-то уезде, когда образцы сточных вод показывают, что вирус утих», - сказал Тенсон.
У компаний водоснабжения есть автоматический пробоотборник в канализационной трубе, который собирает небольшое количество сточной воды в резервуар каждый час. На основании этого берутся среднесуточные пробы сточных вод, пояснил руководитель очистной станции Тартуской водопроводной сети Кайдо Пыхако.
В лабораторию анализировать
«Мы в свою очередь переливаем собранные пробы сточных вод в бутылку и отправляем их в лабораторию технологического института Тартуского университета для анализа», - сказал он.
Пробы сточных вод берутся во всех уездных центрах и городах с населением более 10 000 человек, а также в крупных международных точках. Всего в Эстонии 20 регулярных и 28 выборочных точек сбора проб. Мониторинг сточных вод обычно указывает на вспышку вируса за пять-семь дней до увеличения количества положительных проб в данном районе.