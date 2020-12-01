Сточные воды показывают, что в регионе Тарту распространение вируса набирает обороты

Система светофора. ФОТО: TPM

Результаты мониторинга сточных вод на прошлой неделе согласуются с другими цифрами, характеризующими заражаемость в Эстонии, сказал профессор антимикробной технологии Тартуского университета и руководитель исследования Танель Тенсон. «Сточные воды также показывают, что распространение вируса в регионе Тарту в тенденции подъема», - сказал он.

Вирус попадает в сточные воды

По словам Тенсона, поскольку человек неизбежно ходит в туалет, если у него есть инфекция в кишечнике или моче, вирусные частицы попадают в канализацию. Станция очистки сточных вод ловит вирусные частицы. Он пояснил, что с помощью этого можно выявить скрытое распространение болезни и получить представление о том, сколько бессимптомных может быть в этом районе до появления пациентов.

Мониторинг сточных вод выявляет распространение вируса в основном по регионам, что помогает Департаменту здоровья устанавливать ограничения на распространение коронавируса для каждого уезда. «Цель состоит в том, чтобы ослабить ограничения в каком-то уезде, когда образцы сточных вод показывают, что вирус утих», - сказал Тенсон.

У компаний водоснабжения есть автоматический пробоотборник в канализационной трубе, который собирает небольшое количество сточной воды в резервуар каждый час. На основании этого берутся среднесуточные пробы сточных вод, пояснил руководитель очистной станции Тартуской водопроводной сети Кайдо Пыхако.

В лабораторию анализировать

«Мы в свою очередь переливаем собранные пробы сточных вод в бутылку и отправляем их в лабораторию технологического института Тартуского университета для анализа», - сказал он.