Внесистемная левая оппозиция: почему там почти одни русские и нет результата

Особенности «русской» политики

Если ввести в поисковик «левая партия Эстония», то столкнешься с большим количеством малочисленных русскоязычных групп. Многие из них насчитывают лишь несколько десятков активных членов, и партиями в юридическом смысле не являются. Эта ситуация легко предсказуема исторически. Не собираюсь обидеть кого-то из потомков жителей царской России, но отмена крепостного права случилась лишь полтора века назад, - то есть в 1861 году половина населения империи состояла из крепостных. Этот факт до сих пор влияет на политические предпочтения и менталитет их потомков. Учитывая, что практически весь период после освобождения крепостных Россия провела в войнах и революциях, ожидать массового появления лощеных буржуа не приходится.

В описанной ситуации естественно, что среди россиян, предки которых веками были членами общины и участниками крестьянских восстаний, широко распространены идеи социальной справедливости и самые нелиберальные методы их реализации. Потомки разночинцев или просто талантливые и образованные люди, коими являются многие правые политики бывшего СССР, выросли в специфической стране. В своей политической деятельности они тоже далеки от высоких требований европейской политики. В этой ситуации не мудрено, что в небольшой Эстонии есть «левые» и леваки на любой вкус, а правые идеи у местных русских очень медленно набирают популярность.

Пестрая палитра левых всех мастей

Начнем с левацких группировок. Есть у нас свой баркашовец, Аллан Хантсом, в девяностых состоявший в националистическом РНЕ («Русское национальное единство») и проповедующий сейчас в Эстонии идеи «русского мира». Он собирает, например, гуманитарную помощь для Донбасса.

Объективности ради есть и эстонские леваки, - это прежде всего Тийт Мадиссон, прошедший тернистый путь от советского политзаключенного до испанского асоциального гастарбайтера, с небольшими остановками в кресле мэра Лихула и активиста Конгресса Эстонии. Есть у нас и профессиональный «антифашист» Заренков, но его деятельность заметна изредка лишь на российских телеканалах, где он мелькает как борец не очень понятно с кем.

Есть несколько организаций, в качестве целей которых декларируется борьба за русскую школу и правозащитная деятельность. Русская школа Эстонии, Китеж, Центр защиты прав человека и многочисленные псевдославянские организации. Отчасти они пересекаются, некоторые их члены состоят сразу в нескольких. Их представителей изредка приглашают на ETV+ и Радио 4, а также регулярно публикуют в русскоязычных столичных медиа. Но название одной из их организаций - «Китеж» - город, который то ли есть на дне озера, то ли его нет, правильно описывает их деятельность. Она бессистемна и нерегулярна, а ее следы, как и град Китеж, почти невозможно обнаружить. Одним словом, то ли они есть, то ли их нет в общественно-политическом смысле.