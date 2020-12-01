Лутсар: сначала нужно ограничить праздники и вечеринки

Член научного совета Кристи Фишер сказала изданию, что и досуг взрослых нужно запретить на несколько недель. Это было одной из рекомендаций правительству: «Например, если в хоре возник очаг, то это может повлиять на множество рабочих мест и вызвать крупные экономические последствия». По ее словам, петь на дистанции немыслимо, особенно если делать это только в декабре. В случае кино и театров, Фишер говорит, что трудно провести черту, где угроза заразиться большая, а где маленькая: «Если у нас получится на несколько недель немного ограничиться, то удастся и сбить цифры».