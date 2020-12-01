Лутсар: сначала нужно ограничить праздники и вечеринки

Сегодня в Доме Стенбока прошло совещание правительства по вопросу ограничений, связанных с распространением коронавируса. Руководитель научного совета Ирья Лутсар не захотела вдаваться в детали, но ученые предложили правительству ограничить работу театров, кино, увеселительных заведений и различных кружков. «Сначала нужно все же ограничить праздники и вечеринки. В плане ограничений нужно отметить, что коронавирус – это болезнь праздников и пребывания в компании», - объяснила Лутсар Postimees.
Член научного совета Кристи Фишер сказала изданию, что и досуг взрослых нужно запретить на несколько недель. Это было одной из рекомендаций правительству: «Например, если в хоре возник очаг, то это может повлиять на множество рабочих мест и вызвать крупные экономические последствия». По ее словам, петь на дистанции немыслимо, особенно если делать это только в декабре. В случае кино и театров, Фишер говорит, что трудно провести черту, где угроза заразиться большая, а где маленькая: «Если у нас получится на несколько недель немного ограничиться, то удастся и сбить цифры».
Она добавила, что ученые просят людей воздержаться от праздников. «Мы сторого рекомендуем всем отменить крупные вечеринки. Если устраиваете вечеринку, то только в небольшой компании: в кругу семьи или присоединяетесь к одной семье друзей», - сказала Лутсар. Люди могли бы к этому прислушаться, чтобы медицинская система Эстонии не перегрелась.
И хотя, по словам Лутсар, сейчас больницы справляются, модели предсказывают большие цифры: «Когда мы достигнем этих больших цифр, будет уже поздно что-то предпринимать».