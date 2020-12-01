Вт, 1.12.2020
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Аллар Йыкс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Tallink прекращает паромное сообщение между Таллинном и Стокгольмом

Tallink прекращает паромное сообщение между Таллинном и Стокгольмом

Eelmisel reedel Helsingist väljunud Tallink-Silja laeva Victoria I pardal peetud peol osalenud inimene andis positiivse koroonaproovi, lähikontaktsed on Soome terviseameti THL jälgimisel.

ФОТО: Peeter Langovits

С нового года Tallink приостанавливает курсирование судна Victoria I по маршрутам Таллинн-Стокгольм-Рига-Таллинн и Хельсинки-Таллинн, пишет Rus.ERR.

Судно Victoria I обслуживало два временных маршрута с осени текущего года, чтобы дополнительно поддержать возможность грузоперевозок предприятия между Эстонией и Швецией, а также предлагать единственное временное морское сообщение между Стокгольмом и Ригой. С октября по выходным судно совершало рейсы из Хельсинки в Таллинн без выхода туристов в Таллинне.

Решение концерна вызвано тем обстоятельством, что курсирование судна между Эстонией, Швецией и Латвией в ситуации пандемии коронавируса и ужесточающихся ограничений на путешествия в Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии экономически невыгодно из-за резкого уменьшения числа пассажиров.

"В ситуации, когда число пассажиров постоянно сокращается, а вызванные ухудшением пандемической ситуации ограничения на путешествия будут оставаться еще долгое время, невозможно продолжать работу по этим маршрутам без значительных потерь для предприятия", - сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

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