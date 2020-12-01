Tallink прекращает паромное сообщение между Таллинном и Стокгольмом

Судно Victoria I обслуживало два временных маршрута с осени текущего года, чтобы дополнительно поддержать возможность грузоперевозок предприятия между Эстонией и Швецией, а также предлагать единственное временное морское сообщение между Стокгольмом и Ригой. С октября по выходным судно совершало рейсы из Хельсинки в Таллинн без выхода туристов в Таллинне.

Решение концерна вызвано тем обстоятельством, что курсирование судна между Эстонией, Швецией и Латвией в ситуации пандемии коронавируса и ужесточающихся ограничений на путешествия в Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии экономически невыгодно из-за резкого уменьшения числа пассажиров.