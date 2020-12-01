Ушел из дома пять дней назад и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

Полиции поступила информация, что вечером 25 ноября Аго покинул свой дом в деревне Тюки, с тех пор близкие не знаю, где он. Уходя из дома, он оставил свои личные вещи и мобильный телефон. По словам близких, человек, похожий на Аго, был замечен движущимся по шоссе Таллинн-Тарту в районе Кяревере во второй половине дня 26 ноября, но после этого информации о нем нет.