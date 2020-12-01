Вт, 1.12.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
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  • Ушел из дома пять дней назад и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

Ушел из дома пять дней назад и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

Аго

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 44-летнего Аго, поживающего в деревне Тюки. Последний раз его видели 26 ноября.

Полиции поступила информация, что вечером 25 ноября Аго покинул свой дом в деревне Тюки, с тех пор близкие не знаю, где он. Уходя из дома, он оставил свои личные вещи и мобильный телефон. По словам близких, человек, похожий на Аго, был замечен движущимся по шоссе Таллинн-Тарту в районе Кяревере во второй половине дня 26 ноября, но после этого информации о нем нет. 

За последние дни полиция проверила разные адреса, где пропавший мог быть, поговорила с близкими и знакомыми. Пока что мужчина по-прежнему не найден, поиски продолжаются.

На Аго были зеленая куртка, коричневые штаны и коричневые туфли, черная шапка, когда он уходит из дома.

Если вы видели его или знаете, где он находится, сообщите об этом полиции по номеру 112.

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