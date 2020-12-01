Ушел из дома пять дней назад и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

Полиция просит помощи в поисках 44-летнего Аго, поживающего в деревне Тюки. Последний раз его видели 26 ноября.
Полиции поступила информация, что вечером 25 ноября Аго покинул свой дом в деревне Тюки, с тех пор близкие не знаю, где он. Уходя из дома, он оставил свои личные вещи и мобильный телефон. По словам близких, человек, похожий на Аго, был замечен движущимся по шоссе Таллинн-Тарту в районе Кяревере во второй половине дня 26 ноября, но после этого информации о нем нет.
За последние дни полиция проверила разные адреса, где пропавший мог быть, поговорила с близкими и знакомыми. Пока что мужчина по-прежнему не найден, поиски продолжаются.
На Аго были зеленая куртка, коричневые штаны и коричневые туфли, черная шапка, когда он уходит из дома.
Если вы видели его или знаете, где он находится, сообщите об этом полиции по номеру 112.