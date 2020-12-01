Вт, 1.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ

Австрийской деревне надоело ее неприличное название

Ropu nimega küla Austrias.

ФОТО: Shutterstock

Деревня под названием Fucking, расположенная в австрийских горах, очень известна несмотря на свои небольшие размеры, передает Kodustiil.

Деревушка получила известность из-за своего названия, которое по-английски звучит достаточно неприлично, пишет Politico.

Деревню ежегодно посещают тысячи туристов, что способствует росту местной экономики. Но это же время в деревне возникла проблема с исчезновением дорожных указателей: туристы считают, что указатель Fucking  - отличный сувенир. 

Поэтому с 1 января Fucking будет носить новое название - Fugging. Жители деревни надеются, что переименование  решит проблему кражи дорожных указателей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back