Австрийской деревне надоело ее неприличное название

Деревня под названием Fucking, расположенная в австрийских горах, очень известна несмотря на свои небольшие размеры, передает Kodustiil.
Деревушка получила известность из-за своего названия, которое по-английски звучит достаточно неприлично, пишет Politico.
Деревню ежегодно посещают тысячи туристов, что способствует росту местной экономики. Но это же время в деревне возникла проблема с исчезновением дорожных указателей: туристы считают, что указатель Fucking - отличный сувенир.
Поэтому с 1 января Fucking будет носить новое название - Fugging. Жители деревни надеются, что переименование решит проблему кражи дорожных указателей.