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Стоимость биткоина превысила предыдущий максимум и вплотную приблизилась к отметке в 20 тысяч долларов. Некоторые аналитики прогнозируют, что криптовалюта будет дорожать и дальше.

Стоимость биткоина превысила предыдущий максимум и вплотную приблизилась к отметке в 20 тысяч долларов. Некоторые аналитики прогнозируют, что криптовалюта будет дорожать и дальше - вплоть до 22 тысяч долларов. До 2020 года биткоин в течение нескольких лет дешевел. Почему вновь вернулся интерес инвесторов к криптовалюте?

Котировки биткоина на торгах 1 декабря достигали 19,9 тыс. долларов, свидетельствуют данные Coindesk. Стоимость криптовалюты резко выросла в последние недели. Еще в начале октября биткоин стоил около 11 тысяч долларов. С начала года криптовалюта подорожала в 2,7 раза.

Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года, когда стоимость криптовалюты также приближалась к отметке в 20 тысяч долларов. Тогда котировки также резко выросли за несколько недель, а затем произошел обвал. К декабрю 2018 года криптовалюта подешевела в шесть раз до 3,2 тыс. долларов.

BBC

Стоимость криптовалюты начала расти в марте 2020 года на фоне распространения коронавируса. В последующие месяцы котировки увеличивались, при этом крупных обвалов не было.

Пандемия привела к экономическому спаду по всему миру. Чтобы сдержать распространение вируса, государства ввели различные меры, ограничивающие передвижение людей. Это привело к спаду спроса на нефтепродукты и сырье. Котировки нефти обвалились.

Ограничительные меры привели и к замедлению деловой активности в разных секторах, в первую очередь - в секторе туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе.

В США и ЕС власти решили стимулировать экономику с помощью дополнительных расходов. Многие инвесторы опасаются, что эти меры приведут к ослаблению традиционных валют. На фоне этих событий выросли инвестиции в криптовалюты.

Еще в мае миллиардер, один из самых известных мировых трейдеров Пол Тюдор Джонс сообщил, что он переложил в биткоин почти 2% своего портфеля. Он объяснил свое решение тем, что власти тратят больше, чем государство зарабатывает, и в результате политики стимулирования в экономику закачиваются дополнительные деньги. Это приводит к обесцениванию традиционных валют, поэтому инвестировать в них нет смысла, сказал инвестор.

Инвестор Тайлер Винклвосс - один из братьев Винклвосс, известных сторонников криптовалют, - спрогнозировал рост стоимости биткоина до 500 тысяч долларов. В своей статье он раскритиковал политику стимулирования и отметил, что считает биткоин хорошим активом для инвесторов, которые хотят застраховать свои инвестиции от инфляции на долгий срок.

При этом Джонс признал, что инвестиции в биткоин довольно рискованны, потому что это очень молодая валюта, которой всего 11 лет. Биткоин еще не выдержал испытания временем, как золото, поэтому он инвестировал в криптовалюту лишь небольшую часть портфеля, объяснил Джонс.

Скептики также напоминают, что рынок криптовалют все еще низколиквидный: большое количество биткоинов сконцентрировано в руках небольшого количества инвесторов. По данным консалтинговой компании Flipside Crypto, около 2% анонимных аккаунтов владеют 95% всех биткоинов. В таких условиях одна крупная сделка может привести к сильным колебаниям котировок.

Крупные инвесторы скупают биткоины

Многие инвесторы ожидают, что использование криптовалют в традиционной финансовой системе будет расти, и это приводит к росту котировок, отмечает Рейтер.

Платежные сервисы Square и PayPal, которым пользуются около 300 млн человек, добавили в свои приложения возможность покупки криптовалют. Именно эти компании скупают все доступные биткоины в последние недели, пишет Рейтер со ссылкой на данные фонда Pantera Capital.

Стоимость биткоина может вырасти до 22 тысяч долларов, после чего начнется спад, однако он навряд ли будет таким же сильным, как в 2018 году, пишет Блумберг со ссылкой на анализ компании Miller Tabak + Co.

Нынешний рост котировок отличается от ситуации в конце 2017 года, пишет в своем блоге компания Chainalysis. Тогда криптовалюты скупали в основном мелкие инвесторы из Азии. В 2020 году биткоин начали скупать институциональные инвесторы и крупные компании, в основном из США и Европы. На криптовалютных биржах регистрируются транзакции со значительными суммами, что может свидетельствовать об участии в сделках крупных инвесторов.