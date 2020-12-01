В Швеции задержана мать, продержавшая сына запертым в квартире 28 лет

В Швеции задержана женщина, подозреваемая в том, что держала своего сына в неволе 28 лет, сообщает AFP со ссылкой на полицию и местные СМИ.
Мужчина страдал от недостаточного питания и у него выпали почти все зубы, передает Русский TVNET.
«Мать подозревается в нелегальном лишении свободы и нанесении телесных повреждений», - сообщила полиция Стокгольма.
В полиции рассказали, что мужчина долго время был закрыт в пригороде на юге Стокгольма, но не прокомментировала прозвучавшую в СМИ информацию, что его удерживали в заложниках 28 лет.
Сейчас мужчине 41 год.
Его в воскресенье нашла родственница семьи после того, как мать, которой уже более 70 лет, была помещена в больницу, пишет газета Expressen.
У мужчины были раны на ногах, он с трудом мог ходить и говорить, у него почти не было зубов.
В полиции Стокгольма эту информацию не прокомментировали, лишь рассказали, что человек находится в больнице и его раны не опасны для жизни.
Мать отрицает, что когда-либо совершала преступления, сообщила прокуратура Швеции.
Родственница, нашедшая пленника, сказала, что, судя по виду, квартиру, в которой он удерживался, не убирали годами.
«Везде была моча, грязь и пыль. Воняло гнилью», - рассказала газете Expressen женщина, добавив, что коридоры в квартире были завалены мусором.
«Я рада, что он получил помощь и выживет», - добавила она.