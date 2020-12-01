В России планируют заварить мусоропроводы по всей стране

Иванов отметил, что в странах, где уже работает система раздельного сбора и переработки мусора, на ее внедрение ушло 30 лет. Россия, по его мнению, может пройти этот путь несколько быстрее, если будет перенимать успешный мировой опыт, не занимаясь «изобретательством велосипеда».

«Раздельный сбор мусора - это сложнейшая цепочка, и стоит изъять из нее хоть одно звено, она просто не будет работать: вся система моментально рухнет как карточный домик. При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. А чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется», - сказал Иванов, назвав мусоропроводы рассадником крыс и тараканов.