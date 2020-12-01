Вся сборная Норвегии вслед за Клебо снялась с Кубка мира по лыжным гонкам

Фавориты турнира пропустят этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и немецком Дрездене (19-20 декабря). В текущей ситуации также не планируется участие Норвегии в «Тур де Ски» в январе 2021 года, однако окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации, передает NEWSru.

«Наша главная цель в этом сезоне - чемпионат мира в Оберстдорфе», - заявил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг, фактически повторив вчерашнее заявление лидера команды, трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.

Накануне Клебо первым из норвежцев отказался от участия в оставшихся в 2020 году этапах Кубка мира. Позднее к нему примкнул партнер по сборной Эмиль Иверсен, который также сообщил, что пропустит «Тур де Ски».