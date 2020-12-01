Вт, 1.12.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Германии автомобиль наехал на пешеходов: четверо погибших и около 30 пострадавших

В Германии автомобиль наехал на пешеходов: четверо погибших и около 30 пострадавших
Дополнено

Место происшествия.

ФОТО: Harald Tittel/AP

Четверо человек погибли в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в центре города Трира на западе Германии. Число пострадавших увеличилось до 30 человек, среди них есть тяжело раненные, сообщает немецкое телевидение. 

Полиция задержала подозреваемого и конфисковала машину, передает DW. До этого сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Фото с места происшествия.

ФОТО: Sebastian Schmitz/AP

По данным полиции, инцидент произошел во вторник, 1 декабря, во второй половине дня. Внедорожник заехал в пешеходную зону у Базилики Константина и через площадь Хауптмаркт направился в сторону античных ворот Порта Нигра, совершая "беспорядочные" наезды на пешеходов. 

Фото с места происшествия.

ФОТО: SEBASTIAN SCHMITZ/AFP

Задержан 51-летний мужчина, гражданин Германии, проживающий в округе Трир-Саарбург. При задержании он оказал сопротивление. Позже пресс-секретарь городской полиции Карл-Петер Йохем заявил, что опасности для жителей города больше нет. По его словам, весь центр города оцеплен, полиция проводит следственные мероприятия. 

По словам очевидцев, внедорожник заехал в пешеходную зону у античных ворот Порта Нигра и направился в сторону площади Хауптмаркт. Причины произошедшего устанавливаются. Власти Трира и полиция просят жителей избегать центральной части города.

Пока неизвестно, был ли это теракт.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back