В Германии автомобиль наехал на пешеходов: есть погибшие и множество пострадавших

Не менее двух человек погибли и множество пешеходов пострадали в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в центре города Трира на западе Германии.
Полиция задержала подозреваемого и конфисковала машину, передает DW.
По словам мэра Трира Вольфрама Лейбе, погибли минимум двое человек, а еще 15 получили ранения.
По данным полиции, инцидент произошел во вторник, 1 декабря, во второй половине дня.
Задержан 51-летний мужчина, гражданин Германии, проживающий в округе Трир-Саарбург. При задержании он оказал сопротивление. Позже пресс-секретарь городской полиции Карл-Петер Йохем заявил, что опасности для жителей города больше нет. По его словам, весь центр города оцеплен, полиция проводит следственные мероприятия.
A man has been arrested in Trier, Germany after his car rammed multiple people leaving several dead and injured, unclear if it was an attack or accidental #Germany pic.twitter.com/8fwMZCMMLu— CNW (@ConflictsW) December 1, 2020
По словам очевидцев, внедорожник заехал в пешеходную зону у античных ворот Порта Нигра и направился в сторону площади Хауптмаркт. Причины произошедшего устанавливаются. Власти Трира и полиция просят жителей избегать центральной части города.
Пока неизвестно, был ли это теракт.