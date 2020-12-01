Вт, 1.12.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
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В Германии автомобиль наехал на пешеходов: есть погибшие и множество пострадавших

Место происшествия.

ФОТО: Harald Tittel/AP

Не менее двух человек погибли и множество пешеходов пострадали в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в центре города Трира на западе Германии.

Полиция задержала подозреваемого и конфисковала машину, передает DW.

По словам мэра Трира Вольфрама Лейбе, погибли минимум двое человек, а еще 15 получили ранения.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник, 1 декабря, во второй половине дня.

Задержан 51-летний мужчина, гражданин Германии, проживающий в округе Трир-Саарбург. При задержании он оказал сопротивление. Позже пресс-секретарь городской полиции Карл-Петер Йохем заявил, что опасности для жителей города больше нет. По его словам, весь центр города оцеплен, полиция проводит следственные мероприятия. 

По словам очевидцев, внедорожник заехал в пешеходную зону у античных ворот Порта Нигра и направился в сторону площади Хауптмаркт. Причины произошедшего устанавливаются. Власти Трира и полиция просят жителей избегать центральной части города.

Пока неизвестно, был ли это теракт.

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