В Германии автомобиль наехал на пешеходов: есть погибшие и множество пострадавших

Полиция задержала подозреваемого и конфисковала машину, передает DW.

По словам мэра Трира Вольфрама Лейбе, погибли минимум двое человек, а еще 15 получили ранения.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник, 1 декабря, во второй половине дня.

Задержан 51-летний мужчина, гражданин Германии, проживающий в округе Трир-Саарбург. При задержании он оказал сопротивление. Позже пресс-секретарь городской полиции Карл-Петер Йохем заявил, что опасности для жителей города больше нет. По его словам, весь центр города оцеплен, полиция проводит следственные мероприятия.

A man has been arrested in Trier, Germany after his car rammed multiple people leaving several dead and injured, unclear if it was an attack or accidental #Germany pic.twitter.com/8fwMZCMMLu — CNW (@ConflictsW) December 1, 2020

По словам очевидцев, внедорожник заехал в пешеходную зону у античных ворот Порта Нигра и направился в сторону площади Хауптмаркт. Причины произошедшего устанавливаются. Власти Трира и полиция просят жителей избегать центральной части города.