Коронавирус проник в Тартуский дом призрения

«Тартуский дом призрение с марта делает все возможное, чтобы вирус не попал в здание», - сказал вице-мэр Тарту Михкель Леэс. Он отметил, что при нынешнем уровне заражения в государстве этого избежать не удалось и теперь делается все во имя того, чтобы очаг заражения не увеличился.