Вт, 1.12.2020
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Трийн Терамяэ

Коронавирус проник в Тартуский дом призрения

Дом призрения на улице Лийва.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

В доме призрения на улице Лийва в Тарту по состоянию на сегодняшний день обнаружено шесть зараженных коронавирусом. Подопечные с положительным результатом теста на коронавирус к настоящему моменту изолированы, начато сплошное тестирование постояльцев и сотрудников, пишет Tartu Postimees.

«Тартуский дом призрение с марта делает все возможное, чтобы вирус не попал в здание», - сказал вице-мэр Тарту Михкель Леэс. Он отметил, что при нынешнем уровне заражения в государстве этого избежать не удалось и теперь делается все во имя того, чтобы очаг заражения не увеличился.

Сегодня в Тартуском доме призрения было начато сплошное тестирование как сотрудников, так и постояльцев, чтобы выяснить, каким образом распространяется вирус.

Посещать этот дом призрения сейчас запрещено. Чтобы связаться с близкими, нужно позвонить, телефонные номера можно найти здесь.

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