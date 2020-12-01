Коронавирус проник в Тартуский дом призрения

В доме призрения на улице Лийва в Тарту по состоянию на сегодняшний день обнаружено шесть зараженных коронавирусом. Подопечные с положительным результатом теста на коронавирус к настоящему моменту изолированы, начато сплошное тестирование постояльцев и сотрудников, пишет Tartu Postimees.
«Тартуский дом призрение с марта делает все возможное, чтобы вирус не попал в здание», - сказал вице-мэр Тарту Михкель Леэс. Он отметил, что при нынешнем уровне заражения в государстве этого избежать не удалось и теперь делается все во имя того, чтобы очаг заражения не увеличился.
Сегодня в Тартуском доме призрения было начато сплошное тестирование как сотрудников, так и постояльцев, чтобы выяснить, каким образом распространяется вирус.
Посещать этот дом призрения сейчас запрещено. Чтобы связаться с близкими, нужно позвонить, телефонные номера можно найти здесь.