Пропавший в Таллинне 14-летний Даниил нашелся

Как сообщили в пресс-службе полиции, в среду, 2 декабря, вечером благодаря внимательным согражданам Даниила нашли и доставили для проверки здоровья в больницу. Чуть раньше полуночи Даниил самовольно покинул больницу.

В полночь прибывшая на место служебная собака нашла на парковочной площадке больницы на Палдиском шоссе мобильный телефон, но подростка на месте найти не удалось.