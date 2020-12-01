Пропавший в Таллинне 14-летний Даниил нашелся

Во вторник полиция обратилась за помощью в поисках 14-летнего Даниила, который ушел из дома в Таллинне на улице Раадику 24 ноября утром и не вернулся.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в среду, 2 декабря, вечером благодаря внимательным согражданам Даниила нашли и доставили для проверки здоровья в больницу. Чуть раньше полуночи Даниил самовольно покинул больницу.
В полночь прибывшая на место служебная собака нашла на парковочной площадке больницы на Палдиском шоссе мобильный телефон, но подростка на месте найти не удалось.
В четверг днем в полиции сообщили, что Даниила удалось найти в Таллинне благодаря внимательному водителю автобуса.