Чт, 3.12.2020
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Трийн Терамяэ

Пропавший в Таллинне 14-летний Даниил нашелся

Politseiauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник полиция обратилась за помощью в поисках 14-летнего Даниила, который ушел из дома в Таллинне на улице Раадику 24 ноября утром и не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в среду, 2 декабря, вечером благодаря внимательным согражданам Даниила нашли и доставили для проверки здоровья в больницу. Чуть раньше полуночи Даниил самовольно покинул больницу.

В полночь прибывшая на место служебная собака нашла на парковочной площадке больницы на Палдиском шоссе мобильный телефон, но подростка на месте найти не удалось.

В четверг днем в полиции сообщили, что Даниила удалось найти в Таллинне благодаря внимательному водителю автобуса.

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