Cleveron строит новую сеть посылочных автоматов, в которых можно будет оставлять еду

- Фирма планирует инвестировать почти 30 млн евро
- Помощь в финансировании попросят у Kredex
- В Вильяндимаа уже 500 домашних посылочных ячеек
Производитель посылочных роботов и автоматов в Вильянди — компания Cleveron намерена взять кредит и за 30 миллионов евро построить новую сеть автоматов на 20 000 посылочных ячеек в Эстонии, пишет Postimees.
Создаваемая сеть будет состоять из личных ячеек, которые каждый человек может купить или арендовать для своего дома, также будут установлены большие автоматы с ячейками для общественного пользования у жилых районов, остановок, центров и офисов. Этой сетью может воспользоваться любой, кто хочет доставить или получить свои посылки, и в отличие от всех других посылочных автоматов, используемых до сих пор, в этих ячейках можно будет оставлять продуктовые товары.
«Нашей сетью могут пользоваться все - от крупнейших курьерских компаний и интернет-магазинов Эстонии до местных фермеров и производителей продуктов питания. Даже Bolt и Wolt», - пояснил председатель правления Cleveron Арно Кютт.
Сотрудничество с государством приостановилось
О единой эстонской сети посылочных автоматов Cleveron публично заговорил еще весной, однако тогда идея компании заключалась в том, что за создание сети заплатит государство, а управлять ею будет Eesti Post.
Однако поскольку идея не продвигалась дальше, а экономическое состояние государственной почтовой фирмы оставляет желать лучшего, фирма Cleveron решила сама воплотить план в жизнь. Для этого компания планирует взять кредит у Kredex.
Cleveron уже почти год тестирует новую сеть в Вильяндиском уезде. Год назад компания начала продавать или сдавать в аренду личные ячейки своим сотрудникам, а затем и другим людям. В это же время начал работать интернет-магазин Cleveron, где можно заказать еду с доставкой в личную ячейку у своего дома.
На сегодняшний день в уезде у Cleveron уже 500 клиентов, а число ячеек только растет. Прибыль интернет-магазин пока не приносит, однако дает нужную информацию, как улучшать сервис.
В новом году компания планирует сделать большой скачок и развить сеть по всей Эстонии. Весенняя попытка построить сеть автоматов вместе с государством дала плану необходимый импульс, идеей заинтересовались местные самоуправления. Ранее правительство спросило руководителей самоуправлений и городов, где бы они хотели установить ячейки, и таких пожеланий было сотни. У Cleveron нет списка, составленного государством весной, но у них есть обращения из нескольких самоуправлений, заинтересованных в почтовых автоматах.
Из магазина на парковку и домой
Также заинтересованы компании, которые хотели бы использовать такие посылочные автоматы для своих сотрудников. «Сотрудникам было бы удобно заказывать товары в автоматы на парковках, а когда рабочий день подходит к концу, забирать их и ехать домой», - привел пример Кютт.
Cleveron хотел бы окупить вложения в 30 миллионов евро за счет продажи и аренды ячеек. В больших местах компания будет получать доход от пользователей ячеек, в местах меньшего размера фирма хочет найти партнера, который будет оплачивать арендную плату за ячейку, им может стать физическое лицо, компания, квартирное товарищество или местное самоуправление.
По словам Кютта, сейчас Cleveron ждет от компаний и волостей предложения, куда можно было бы запланировать установку посылочных автоматов. Предложения можно послать по э-почте компании.