Cleveron строит новую сеть посылочных автоматов, в которых можно будет оставлять еду

Создаваемая сеть будет состоять из личных ячеек, которые каждый человек может купить или арендовать для своего дома, также будут установлены большие автоматы с ячейками для общественного пользования у жилых районов, остановок, центров и офисов. Этой сетью может воспользоваться любой, кто хочет доставить или получить свои посылки, и в отличие от всех других посылочных автоматов, используемых до сих пор, в этих ячейках можно будет оставлять продуктовые товары.

«Нашей сетью могут пользоваться все - от крупнейших курьерских компаний и интернет-магазинов Эстонии до местных фермеров и производителей продуктов питания. Даже Bolt и Wolt», - пояснил председатель правления Cleveron Арно Кютт.

Сотрудничество с государством приостановилось

О единой эстонской сети посылочных автоматов Cleveron публично заговорил еще весной, однако тогда идея компании заключалась в том, что за создание сети заплатит государство, а управлять ею будет Eesti Post.

Однако поскольку идея не продвигалась дальше, а экономическое состояние государственной почтовой фирмы оставляет желать лучшего, фирма Cleveron решила сама воплотить план в жизнь. Для этого компания планирует взять кредит у Kredex.

Cleveron уже почти год тестирует новую сеть в Вильяндиском уезде. Год назад компания начала продавать или сдавать в аренду личные ячейки своим сотрудникам, а затем и другим людям. В это же время начал работать интернет-магазин Cleveron, где можно заказать еду с доставкой в личную ячейку у своего дома.

На сегодняшний день в уезде у Cleveron уже 500 клиентов, а число ячеек только растет. Прибыль интернет-магазин пока не приносит, однако дает нужную информацию, как улучшать сервис.

В новом году компания планирует сделать большой скачок и развить сеть по всей Эстонии. Весенняя попытка построить сеть автоматов вместе с государством дала плану необходимый импульс, идеей заинтересовались местные самоуправления. Ранее правительство спросило руководителей самоуправлений и городов, где бы они хотели установить ячейки, и таких пожеланий было сотни. У Cleveron нет списка, составленного государством весной, но у них есть обращения из нескольких самоуправлений, заинтересованных в почтовых автоматах.

Из магазина на парковку и домой

Также заинтересованы компании, которые хотели бы использовать такие посылочные автоматы для своих сотрудников. «Сотрудникам было бы удобно заказывать товары в автоматы на парковках, а когда рабочий день подходит к концу, забирать их и ехать домой», - привел пример Кютт.

Cleveron хотел бы окупить вложения в 30 миллионов евро за счет продажи и аренды ячеек. В больших местах компания будет получать доход от пользователей ячеек, в местах меньшего размера фирма хочет найти партнера, который будет оплачивать арендную плату за ячейку, им может стать физическое лицо, компания, квартирное товарищество или местное самоуправление.