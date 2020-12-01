Коронавирус. ФОТО: Corona Borealis Studio/ Shutterstock

Льюис Хэмилтон может пропустить финал сезона "Формулы-1" из-за коронавируса; cоветник Трампа, сомневавшийся в пользе масок и локдаунов, уволился; США готова к распространению вакцины Pfizer с декабря.

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 64 миллионам, скончались после диагноза Covid-19 почти полтора миллиона человек.

Ковид у Льюиса Хэмилтона

У британского гонщика Льюиса Хэмилтона, который недавно стал семикратным чемпионом "Формулы-1", выявили коронавирус. Теперь ему придется пропустить вторую гонку Гран-при в Бахрейне, назначенную на 6 декабря.

Результат теста был объявлен во вторник, и Хэмилтон, который выступает за команду "Мерседес", должен 10 дней самоизолироваться в гостиничном номере. Это также ставит под вопрос его участие в финале сезона "Формулы-1", который пройдет в Абу-Даби 13 декабря.

Представители команды Хэмилтона в своем заявлении рассказали, что в понедельник утром - после воскресного Гран-при в Бахрейне, на котором он победил, - у гонщика появились легкие симптомы. Когда анализ показал положительный результат, Хэмилтон предоставил список близких контактов для оповещения. Были предприняты все процедуры, предписанные "Формулой-1" и Международной федерацией автоспорта, для того, чтобы спортивное мероприятие в выходные не сорвалось, заверили представители "Мерседес".

"Помимо легких симптомов он в форме и чувствует себя хорошо, и вся команда шлет ему пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении "Мерседес".

В США уволился главный советник Трампа по коронавирусу, сомневавшийся в масках

Reuters Атлас стал советником Трампа в августе.

В США ушел в отставку специальный советник президента Трампа по коронавирусу Скотт Атлас. Радиолог по профессии, Атлас не имел опыта работы в области вирусных заболеваний. Он был известен сомнениями по поводу ношения масок и разногласиями с остальными членами рабочей группы по борьбе с пандемией.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи в интервью Би-би-си сказал, что ситуация в США сейчас хуже, чем за все время пандемии. "Кривая идет вверх очень резко, и каждый день такое ощущение, что мы ставим новый рекорд", - заявил врач.

В твите, посвященном своей отставке, Атлас поблагодарил Трампа за возможность поработать на благо американского народа, добавив, что он "всегда полагался на новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния".

Профессор нейрорадиологии и сотрудник консервативного Гуверовского института при Стэнфордском университете, Атлас стал советником Трампа в августе. Помимо сомнений насчет пользы от ношения масок он также выступал против локдаунов и за стратегию коллективного иммунитета в борьбе с пандемией.

В ноябре он вызвал возмущение своим твитом, в котором призвал жителей Мичигана "восстать" против ограничительных мер местных властей. За несколько недель до этого была похищена губернатор штата Гретхен Уитмер - предположительно, активистами группы, агрессивно настроенной против попыток правительства справиться с пандемией.

Также в США министр здравоохранения Алекс Азар заявил, что власти страны готовы к тому, чтобы начать распространять вакцину Pfizer c середины декабря - спустя несколько дней после встречи Администрации по делам продовольствия и медкаментов с ее советниками, назначенной на 10 декабря.

Ученые: коронавирус появился в США до того, как его там заметили

Getty Images Коронавирус обнаружился в крови доноров из США, взятой еще в декабре 2019-го.

Коронавирус присутствовал в США раньше, чем предполагалось до настоящего момента. К таким выводам пришли ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, чье исследование было опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases в понедельник.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вызываемая им болезнь Covid-19 впервые были обнаружены в китайском Ухане в декабре 2019 года, но в США первый официальный случай заражения был зарегистрирован 19 января 2020-го - это был мужчина, вернувшийся из Китая.

Нынешнее же исследование показывает, что антитела у некоторых американцев могли быть еще в декабре 2019-го.

Ученые изучили кровь, собранную у доноров-волонтеров из девяти штатов в рамках регулярной кампании американского Красного Креста. В 106 из 7389 проб крови, взятой между 13 декабря и 17 января, они обнаружили антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Это означает, что эти люди были в контакте с вирусом, и он вызвал в их организме защитную реакцию.

Это новое свидетельство того, что коронавирус, вероятно, начал незаметно распространяться по миру до того, как это заметили власти и ученые.

Вакцина - конец кризиса? Где быстрее восстановится экономика

"Впервые за все время пандемии у нас появилась надежда на светлое будущее", - такого оптимизма от экономистов мы давно не слышали, но именно так представила во вторник полугодовой прогноз мировой экономики главный экономист клуба богатых стран ОЭСР Лоранс Бун.

Надежду на выход из крупнейшего кризиса со времен Второй мировой войны дает вакцина, однако восстановление не гарантировано, его скорость будет отличаться в разных странах, и в итоге мир все равно окажется беднее, чем был бы без пандемии, предупредила влиятельная организация в свежем отчете.

Reuters Треть мирового экономического роста в 2021 году обеспечит Китай.

Мир потратил 12 трлн долларов на антикризисную поддержку населения и бизнеса, и сворачивать эти дотации пока нельзя, пишет ОЭСР.

"Без этих массированных денежных вливаний экономическая и социальная катастрофа была бы неизбежна, - говорится в предисловии Бун к прогнозу. - Худшее удалось предотвратить, экономика по большей части избежала разрушений и способна восстановиться очень быстро".

После рекордного падения более чем на 4% в этом году мировой ВВП - общий объем производства, потребления, торговли и инвестиций - вырастет примерно на столько же в 2021 году и вернется на доковидный уровень через год, предсказывает ОЭСР. Однако этот показатель - среднее по больнице, и рост в разных странах будет существенно отличаться, предупреждают экономисты и объясняют, кто восстановится быстрее и почему.

"Страны с отлаженной системой тестирования, отслеживания контактов и изоляции больных, в которых быстро начнется массовое вакцинирование, скорее всего, будут развиваться относительно неплохо, однако общая слабость мирового спроса на товары и услуги не позволит им реализовать потенциал роста в полной мере", - пишут они и указывают в первую очередь на Китай.

Китайская экономика - третья после США и Евросоюза по размеру - уже восстанавливается полным ходом, поскольку давно обуздала эпидемию и вернулась к нормальной жизни. Китай обеспечит аж треть всего экономического роста на планете в 2021 году, полагает ОЭСР.

А вот богатые страны, объединенные в этот клуб, притормаживают. Их вклад в общий рост будет намного скромнее, чем их общий вес в мировой экономике. Прежде всего из-за второго локдауна в Европе и масштабной второй волны в США.

Но даже если все пойдет по плану, в ближайшие два года мир не сможет наверстать потери от пандемии.

График роста мирового ВВП. BBC

Как видно из графика ОЭСР, при самом оптимистичном сценарии траектория развития мировой экономики будет отставать от той, что прогнозировали до пандемии. В большинстве стран - примерно на 5%. С учетом размера глобального ВВП - более 80 трлн долларов в год - это серьезный счет за лечение от коронавируса.

В Британии выпустили правила для рождественских мероприятий

Getty Images Рождественские рынки разрешены в регионах с менее высоким уровнем распространения коронавируса.

В выходные британское правительство опубликовало рекомендации по поводу традиционных рождественских мероприятий.

Стучать в двери домов и петь рождественские псалмы на пороге можно - если в хоре не больше шести человек, и они стоят в двух метрах от входной двери. Кроме того, те участники хора, которые не живут вместе, также должны быть на расстоянии двух метров друг от друга.

В школах традиционные рождественские спектакли могут проводиться, если все дети в них - из их существующего школьного "пузыря", не пересекающегося с другими классами. В тех областях страны, где уровень заражений средний, на спектакли могут приходить родители, при условии, что они будут сидеть на расстоянии. В регионах с высоким уровнем распространения инфекции спектакли будут показывать родителям через интернет.