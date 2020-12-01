Катри Райк и ее соратники сохранят муниципальную газету, за закрытие которой собирали подписи

Будущий мэр: газета закроется в нынешнем виде

“Коалиционный договор есть коалиционный договор, в нем есть разные стороны, - говорит Катри Райк. - Но газета закроется такой, какая она сейчас есть. Там не будет телепрограммы, соболезнований, коммерческой рекламы и дурацких политических статей, где льют грязь на людей. Это будет выходящая только два раза в месяц инфо-газета для горожан. Она будет поменьше и подешевле.

Такой вариант мы обсуждали, и, я надеюсь, что так оно и будет. Потому что в нынешнем виде, на мой взгляд, эта газета вмешивалась в коммерческую деятельность других нарвских газет. Когда я хочу опубликовать какую-то политическую статью и высказать свое мнение, я могу делать это в других газетах города. Как и делаю сейчас”.

Депутат Яна Кондрашова добавляет, что весной депутаты и активисты собирали подписи не за полное закрытие газеты.

“Мы собирали подписи под фразой, что нужно прекратить издание газеты в существующем виде”, - сказала она. - И, в принципе, от своих слов мы не отступили”.

По словам Яны Кондрашовой, при создании муниципальной газеты предполагалось, что она выйдет на самоокупаемость за счет рекламы и перестанет получать деньги из городского бюджета. В реальности, в прошлом году газета обошлась бюджету в 145 тысяч евро. После вызванного таким финансированием скандала и начался сбор подписей за закрытие газеты.

Катри Райк и Яна Кондрашова отмечают, что муниципальная газета - очень закрытое учреждение: находившиеся в оппозиции депутаты не могли узнать даже расценки на рекламу и подозревали, что муниципальное издание демпингует, нечестно конкурируя с коммерческими газетами.

“Безусловно, реформы будут. Но какие именно реформы, мы поймем, когда увидим штатное расписание, увидим, кто там работает и за какие деньги, каковы расходы и доходы, прайс-лист. Когда всё это в целевом учреждении удастся открыть, конечно, две фракции сядут и посмотрят, что будет дальше”, - сказала Яна Кондрашова.

По ее мнению, выпускать эту газету (в виде небольшого инфолиста) и вести городской сайт должен один человек. И, скорее всего, это должен быть пресс-секретарь управы. Возможно, нужно ввести подписку, чтобы доставлять ее только желающим.

“Но мы еще это не обсуждали”, - уточняет Катри Райк.

Руководитель газеты: большой экономии не будет

“Вначале собирали подписи за закрытие Narva Linnaleht, а сейчас вдруг передумали. Это уже своего рода политика - обещать одно, а делать другое”, - прокомментировал Андрус Тамм, член правления издающего муниципальную газету фонда Narva Linnaleht.

Он намекает, что реформы в муниципальной газете сделают монополистом ее основного конкурента, а также приведут к удорожанию рекламного места во всех местных газетах.