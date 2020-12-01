Катри Райк и ее соратники сохранят муниципальную газету, за закрытие которой собирали подписи

В марте инициативная группа во главе с Катри Райк собрала и официально передала в управу подписи за закрытие нарвской муниципальной газеты Narva Linnaleht, которую обвиняли в одностороннем освещении событий в интересах прежней правящей коалиции. Теперь новая коалиция в городском собрании, в которую вошли собиравшие подписи депутаты, решила продолжить выпуск этой газеты. Но - в измененном виде.
Будущий мэр: газета закроется в нынешнем виде
“Коалиционный договор есть коалиционный договор, в нем есть разные стороны, - говорит Катри Райк. - Но газета закроется такой, какая она сейчас есть. Там не будет телепрограммы, соболезнований, коммерческой рекламы и дурацких политических статей, где льют грязь на людей. Это будет выходящая только два раза в месяц инфо-газета для горожан. Она будет поменьше и подешевле.
Такой вариант мы обсуждали, и, я надеюсь, что так оно и будет. Потому что в нынешнем виде, на мой взгляд, эта газета вмешивалась в коммерческую деятельность других нарвских газет. Когда я хочу опубликовать какую-то политическую статью и высказать свое мнение, я могу делать это в других газетах города. Как и делаю сейчас”.
Депутат Яна Кондрашова добавляет, что весной депутаты и активисты собирали подписи не за полное закрытие газеты.
“Мы собирали подписи под фразой, что нужно прекратить издание газеты в существующем виде”, - сказала она. - И, в принципе, от своих слов мы не отступили”.
По словам Яны Кондрашовой, при создании муниципальной газеты предполагалось, что она выйдет на самоокупаемость за счет рекламы и перестанет получать деньги из городского бюджета. В реальности, в прошлом году газета обошлась бюджету в 145 тысяч евро. После вызванного таким финансированием скандала и начался сбор подписей за закрытие газеты.
Катри Райк и Яна Кондрашова отмечают, что муниципальная газета - очень закрытое учреждение: находившиеся в оппозиции депутаты не могли узнать даже расценки на рекламу и подозревали, что муниципальное издание демпингует, нечестно конкурируя с коммерческими газетами.
“Безусловно, реформы будут. Но какие именно реформы, мы поймем, когда увидим штатное расписание, увидим, кто там работает и за какие деньги, каковы расходы и доходы, прайс-лист. Когда всё это в целевом учреждении удастся открыть, конечно, две фракции сядут и посмотрят, что будет дальше”, - сказала Яна Кондрашова.
По ее мнению, выпускать эту газету (в виде небольшого инфолиста) и вести городской сайт должен один человек. И, скорее всего, это должен быть пресс-секретарь управы. Возможно, нужно ввести подписку, чтобы доставлять ее только желающим.
“Но мы еще это не обсуждали”, - уточняет Катри Райк.
Руководитель газеты: большой экономии не будет
“Вначале собирали подписи за закрытие Narva Linnaleht, а сейчас вдруг передумали. Это уже своего рода политика - обещать одно, а делать другое”, - прокомментировал Андрус Тамм, член правления издающего муниципальную газету фонда Narva Linnaleht.
Он намекает, что реформы в муниципальной газете сделают монополистом ее основного конкурента, а также приведут к удорожанию рекламного места во всех местных газетах.
Андрус Тамм рассказал, что провел предварительные расчеты и выяснил - если выпускать газету два раза в месяц, отказаться от телепрограммы, но при этом отказаться и от рекламных доходов, большой экономии добиться не удастся.
Руководитель вообще не считает расходы на муниципальную газету излишне большими, отмечая, что они составляют всего 0,2% от городского бюджета.
Бывший редактор: нужен не инфолисток, а семейная газета
Бывший главный редактор Narva Linnaleht Виктория Сивкова рассказала, что, по крайней мере во время ее работы, персонал получал крайне низкие зарплаты, а самые большие деньги тратились на печать 30 тысяч экземпляров с глянцевой обложкой. Именно здесь, по ее мнению, можно серьезно сэкономить. Многих муниципальная газета раздражает, но многим она нравится, говорит Виктория Сивкова. Можно выпустить специальные наклейки, которые наклеят на почтовые ящики те, кто хочет получать газету. Если не печатать лишние экземпляры, можно сократить тираж, возможно, втрое.
“Я думаю, что дорогой глянец не так необходим газете, - добавляет она. - Глянец нужен только для рекламы и для красивых портретных фотографий”.
Бывший главред полагает, что корректно было бы оставить только социальную рекламу и рекламу коммерческих мероприятий. А также искать спонсоров для тематических страниц, например, о народном творчестве, о рыбалке или о спасении домашних животных. Потому что, по ее словам, имевшегося городского финансирования для выпуска газеты было недостаточно.
Этим Виктория Сивкова объясняет странную ситуацию, когда газета получала финансирование из бюджета, но при этом размещала объявления городских департаментов и статьи политиков за отдельную плату.
“Мы всеми силами искали рекламу, чтобы оплатить выпуск, - рассказала она. - Типография “съедала” всё. Поэтому мы были вынуждены с помощью скидок на рекламу и вообще любыми способами собирать деньги”.
Виктория Сивкова не согласна, что муниципальная газета должна быть небольшим инфолистком с сообщениями департаментов. По ее мнению, газета должна также сообщать информацию о культурных событиях и заниматься пропагандой, но не политиков, а многонациональной культуры города, семейных ценностей, искусства, спорта, работы с молодежью.
“Отвечая на вопрос, что зачем нам тратить деньги на газету, спрошу, а зачем нам тратить деньги на подсветку Нарвского замка ночью, когда все спят, а туристов нет?” - приводит она пример.
Виктория Сивкова считает, что мнения разных групп горожан очень отличаются, и они выбирают себе разные источники информации. Поэтому, хотя весной тогдашние оппозиционеры успешно собрали подписи за закрытие городской газеты, среди пенсионерок можно было бы собрать подписи за закрытие, например, Фейсбука.
По словам бывшего главного редактора, во время ее работы именно пожилые женщины были основными читателями бесплатной муниципальной газеты. Поэтому она считает, что муниципальная газета должна быть похожа по духу на семейный сериал.