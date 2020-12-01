Ратас: несоблюдение правила 2+2 — большая проблема

«У нас есть обязательство носить маску и соблюдать правило 2+2 в общественных помещениях. Последнее требование не соблюдают, и это проблема, — сказал премьер-министр Юри Ратас в программе "В студии премьер-министр" на Vikerraadio. — Я сказал Департаменту здоровья, что это надо лучше контролировать. В продуктовых магазинах это не соблюдается, и это большая проблема».