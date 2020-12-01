Мировая экономика будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось

В то же время организация в текущем году прогнозирует экономический спад в мире в объеме 4,2 процента – несколько меньше, чем опасались эксперты.

Германии эксперты ОЭСР предсказывают рост экономики в 2,8 процента в будущем и 3,3 процента - в 2022 году. В нынешнем году ВВП Германии, согласно расчетам организации, сократится на 5,5 процента. В странах еврозоны в целом спад экономики в нынешнем году составит 7,5 процента.

Среди крупных стран мира экономический рост в текущем году, согласно прогнозам ОЭСР, ожидается только в Китае, там он может составить 1,8 процента. В будущем и 2022 году ВВП Китая может вырасти, соответственно, на 8 и 4,9 процента. США закончат нынешний год спадом в размере 3,7 процента, в ближайшие два года американская экономика будет расти на более чем 3 процента в год, говорится в докладе ОЭСР.