Мужчину наказали арестом за ложный вызов

По словам следователя Раквереского отделения полиции Аве Ууе, достойно особого сожаления, что некоторые люди не понимают серьезности ложных вызовов. «Сообщение о несчастном случае или преступлении — это самая маленькая часть вызова, после того, как сообщение передано, для решения проблемы помимо полиции привлекаются другие инстанции, которые занимаются вызовом. Если время столь ужасного ложного вызова и реального происшествия совпадают, то человек, действительно нуждающийся в помощи, может быть лишен значительных дополнительных ресурсов. Вызов службы экстренной помощи — не шутка, поэтому мы надеемся, что как в обычное время, так и в настоящее время, когда жители нуждаются в особенно большой поддержке, полиции и другим ведомствам не придется тратить ресурсы на преднамеренно ложные вызовы», — сказала Ууэ.