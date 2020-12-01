Мужчину наказали арестом за ложный вызов

Сегодня в Раквереском доме суда Вируского уездного суда в ходе производства о проступке признали виновным 51-летнего мужчину, который делал ложные вызовы в Центр тревоги. Мужчину приговорили к пяти дням ареста, пишет Virumaa Teataja.
29 ноября мужчина сообщил в полицию, что в одном из домов Раквере его ударили ножом. Полицейский патруль приехал на предполагаемое место происшествия и в ходе выяснения обстоятельств оказалось, что мужчина сознательно сделал ложный вызов. Полицейские задержали его.
По словам следователя Раквереского отделения полиции Аве Ууе, достойно особого сожаления, что некоторые люди не понимают серьезности ложных вызовов. «Сообщение о несчастном случае или преступлении — это самая маленькая часть вызова, после того, как сообщение передано, для решения проблемы помимо полиции привлекаются другие инстанции, которые занимаются вызовом. Если время столь ужасного ложного вызова и реального происшествия совпадают, то человек, действительно нуждающийся в помощи, может быть лишен значительных дополнительных ресурсов. Вызов службы экстренной помощи — не шутка, поэтому мы надеемся, что как в обычное время, так и в настоящее время, когда жители нуждаются в особенно большой поддержке, полиции и другим ведомствам не придется тратить ресурсы на преднамеренно ложные вызовы», — сказала Ууэ.
51-летнего мужчину приговорили к пятидневному аресту с момента задержания.