Вт, 1.12.2020
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Трийн Терамяэ
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  • Лукас: неправильно благодарить за хорошо проделанную работу закрытием культурных учреждений

Лукас: неправильно благодарить за хорошо проделанную работу закрытием культурных учреждений

Министр культуры Тынис Лукас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр культуры Тынис Лукас не считает целесообразным введение дополнительных ограничений в учреждениях культуры, пишет Rus.ERR.

«Человек нуждается в культуре. В оснащенных стационарными сиденьями театрах, кинотеатрах и концертных залах не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Это заслуга как организаторов, так и публики, и благодарить их за это закрытием культурных учреждений сомнительно», - сказал Лукас в интервью.

«Мы постараемся выяснить, почему именно культурный сектор опаснее, чем общественный транспорт или рестораны», - добавил он.

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