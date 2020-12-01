Лукас: неправильно благодарить за хорошо проделанную работу закрытием культурных учреждений

Министр культуры Тынис Лукас не считает целесообразным введение дополнительных ограничений в учреждениях культуры, пишет Rus.ERR.
«Человек нуждается в культуре. В оснащенных стационарными сиденьями театрах, кинотеатрах и концертных залах не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Это заслуга как организаторов, так и публики, и благодарить их за это закрытием культурных учреждений сомнительно», - сказал Лукас в интервью.
«Мы постараемся выяснить, почему именно культурный сектор опаснее, чем общественный транспорт или рестораны», - добавил он.