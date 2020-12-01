Лукас: неправильно благодарить за хорошо проделанную работу закрытием культурных учреждений

«Человек нуждается в культуре. В оснащенных стационарными сиденьями театрах, кинотеатрах и концертных залах не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Это заслуга как организаторов, так и публики, и благодарить их за это закрытием культурных учреждений сомнительно», - сказал Лукас в интервью.