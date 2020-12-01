Венгрию и Польшу обвинили в блокировании антикризисного бюджета ЕС за счет европейцев

"Два государства-члена выразили сомнения, - заявила она во вторник на видеоконференции парламентариев, не назвав Венгрию и Польшу по именам. - В июле все 27 глав государств и правительств согласовали новый механизм обусловленности (распределения средств). Фактически, он устраняет нарушения принципа верховенства права, которые угрожают европейскому бюджету, и только это".

"Мы считаем, что механизм обусловленности уместен, соразмерен и необходим, - продолжала фон дер Ляйен. - И трудно представить, чтобы кто-то мог возразить. Но если у кого-то есть юридические сомнения, то есть очень ясный путь: обратиться в Суд ЕС (в Люксембурге). Это место, где мы обычно обсуждаем разногласия относительно юридических текстов. И не за счет миллионов европейцев, которые отчаянно ждут нашей помощи, потому что мы находимся в глубоком кризисе".