Толока по сбору пожертвований за день собрала на благотворительность более 106 000 евро

«Учитывая бурный год, мы с интересом ждем результатов на этот раз. Столь большая сумма, которая превышает собранное к тому же времени в прошлом году, прежде всего служит признанием жителей Эстонии, которые каждый год вносят все более активный вклад в общество и все активнее делают пожертвования. Также это демонстрирует, как высоко ценится проделанная эстонскими общественными объединениями работа по инициированию изменений в обществе», – сказала организатор толоки по сбору пожертвований Хелен Талалаев.