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Катри Райк
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  • Эстония
  • Толока по сбору пожертвований за день собрала на благотворительность более 106 000 евро

Толока по сбору пожертвований за день собрала на благотворительность более 106 000 евро

Фонд "Подаренная жизнь" собирает пожертвования в торговых центрах и на различных общественных и закрытых мероприятиях. Фото иллюстративное.

ФОТО: Vähiravifond «Kingitud elu»

Во вторник по всей Эстонии прошла вторая толока по сбору пожертвований, в которой приняло участие 155 инициатив и организаций. По состоянию на 19 часов вечера, принявшие участие в толоке общественные объединения получили пожертвования в общей сложности в объеме 106 664 евро.

Данная сумма включает добавленные банком Swedbank в среде для сбора пожертвований «Я люблю помогать» (“Ma armastan aidata”) 30 000 евро.

«Учитывая бурный год, мы с интересом ждем результатов на этот раз. Столь большая сумма, которая превышает собранное к тому же времени в прошлом году, прежде всего служит признанием жителей Эстонии, которые каждый год вносят все более активный вклад в общество и все активнее делают пожертвования. Также это демонстрирует, как высоко ценится проделанная эстонскими общественными объединениями работа по инициированию изменений в обществе», – сказала организатор толоки по сбору пожертвований Хелен Талалаев.

Ряд кампаний продолжится и по окончании толоки по сбору пожертвований. Тогда же организаторы смогут дать более подробный обзор собранных пожертвований.

Толоку по сбору пожертвований проводит Союз общественных объединений совместно с канцелярией президента и сетью уездных центров развития.

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