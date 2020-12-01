Толока по сбору пожертвований за день собрала на благотворительность более 106 000 евро

Во вторник по всей Эстонии прошла вторая толока по сбору пожертвований, в которой приняло участие 155 инициатив и организаций. По состоянию на 19 часов вечера, принявшие участие в толоке общественные объединения получили пожертвования в общей сложности в объеме 106 664 евро.
Данная сумма включает добавленные банком Swedbank в среде для сбора пожертвований «Я люблю помогать» (“Ma armastan aidata”) 30 000 евро.
«Учитывая бурный год, мы с интересом ждем результатов на этот раз. Столь большая сумма, которая превышает собранное к тому же времени в прошлом году, прежде всего служит признанием жителей Эстонии, которые каждый год вносят все более активный вклад в общество и все активнее делают пожертвования. Также это демонстрирует, как высоко ценится проделанная эстонскими общественными объединениями работа по инициированию изменений в обществе», – сказала организатор толоки по сбору пожертвований Хелен Талалаев.
Ряд кампаний продолжится и по окончании толоки по сбору пожертвований. Тогда же организаторы смогут дать более подробный обзор собранных пожертвований.
Толоку по сбору пожертвований проводит Союз общественных объединений совместно с канцелярией президента и сетью уездных центров развития.