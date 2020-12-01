ФОТО: BBC News

В России есть прототипы вакцины от ВИЧ, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее уже сообщалось о разработке вакцин против ВИЧ в России, но их клинические испытания так и не начались.

В России есть прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр "Вектор" имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы",- сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Попова рассказала о прототипе вакцины во Всемирный день борьбы со СПИДом.

"Вектор" ведет работу над вакциной от ВИЧ более 20 лет, уже проводились первые испытания на добровольцах, уточнил в беседе с Ura.ru глава "Вектора" Ринат Максютов.

По его словам, прототип вакцины успешно прошел первую фазу клинических исследований на добровольцах, но сейчас исследования приостановлены. Он не стал давать комментарии о причинах приостановки испытаний и сроках их возобновления.

О готовности российской вакцины против ВИЧ к испытаниям чиновники рассказывали еще в 2014 году. "Один из опытных образцов российской вакцины против ВИЧ-инфекции будет подготовлен уже к концу этого года и вступит в фазу клинических исследований", - говорила тогдашняя глава минздрава Вероника Скворцова.

"Это [заявление Поповой о наличии прототипа вакцины в России] не новость; уже несколько лет идут испытания трех кандидатов вакцин, но пока никаких прорывов не было заявлено", - сказал в беседе с Би-би-си Игорь Пчелин, председатель фонда борьбы со СПИДом "Шаги". До второй фазы исследований кандидаты на профилактическую вакцину пока не дошли.

С ним согласен инфекционист и ведущий научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин: "С 1991 года я периодически слышу [о вакцине], что она будет "уже скоро". "Поповой, может быть, виднее, она этим занимается более профессионально, я занимаюсь лечением ВИЧ-инфекции лекарствами, но не слышал, чтобы были какие-то большие успехи [в создании вакцины]", - говорит Юрин.

Он отмечает, что необходимо понимать, о "лечебных" вакцинах или профилактических говорит Попова.

Кроме кандидатов на профилактические вакцины, в России есть кандидаты на терапевтические вакцины - препараты, которые позволят обойтись без постоянного приема антиретровирусной терапии. Сейчас их три: вакцина, созданная в Институте иммунологии в Москве, в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске и в "Биомедицинском центре" в Санкт-Петербурге. Об успехах в их клинических испытаниях пока не сообщалось.

В 2014 году о проведении второй фазы исследований заявили в "Биомедицинском центре", отметив, что в случае успеха вакцина может появиться через три-четыре года - но она так и не появилась. В московском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом в 2018 году сообщали, что в следующем году в Москве начнутся испытания другой терапевтической вакцины.

"Это одна из самых перспективных в мире терапевтических вакцин, то есть вакцина, которая будет сопровождать больного ВИЧ. Принцип ее действия такой, что длительное время больному не нужно будет принимать лекарства. Это очень важно и снижает стоимость лечения", - рассказывал главный внештатный специалист столицы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. О завершении этих испытаний не сообщалось.

Несколько профилактических вакцин разрабатывается в других странах. Так, существует кандидат под названием HVTN 7026, разработка которого началась в 2016 году в Южной Африке. Ее испытания пока прерваны из-за отсутствия значимых результатов.

Также есть кандидат на комбинированную вакцину MOSAICO, которую сначала тестировали на обезьянах, получив многообещающие результаты. С конца 2019 года клинические испытания этого препарата на нескольких тысячах человек проходят в США. В феврале 2022 года закончатся испытания другой вакцины-кандидата под названием IMBOKODO. Пока ее эффективность оценивают на уровне 67%.

Ни одной вакцины, показывающую высокую степень эффективности против вируса ВИЧ, который был обнаружен около 40 лет назад, пока не изобретено, так как он постоянно мутирует, что сводит на нет попытки ученых. Для создания вакцин против ВИЧ были испробованы практически все известные подходы, однако все они пока бесперспективны. В 2009 году вакцина, созданная в Таиланде, снижала риск заражения ВИЧ на 60%. Однако, через три года исследований этот показатель снизился до 31%.