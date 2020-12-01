Учителя тоже хотят получить вакцину от коронавируса в первую очередь

Сейчас государство планирует в первую очередь вакцинировать работников сферы здравоохранения, проживающих в домах попечения и их работников, людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

«В последние недели говорится о том, что вакцина от коронавируса вот-вот поступит в страны Европы. С точки зрения функционирования общества и учитывая важность образования, призываем правительство и Департамент здоровья включить в список тех, кого будут вакцинировать в первую очередь, учителей (педагогов детских садов и школ, а также преподавателей вузов)», - говорится в обращении Союза работников сферы образования к премьер-министру Юри Ратасу, министру образования Яаку Аабу и министру социальных дел Танелю Кийку.