Предположительно пьяная женщина врезалась в ворота и полицейскую машину

В воскресенье в Пайде произошла авария, в ходе которой водитель, вероятно, употребивший алкоголь, сначала врезался в ворота предприятия, а затем - в полицейскую машину, приехавшую на место происшествия, пишет Järva Teataja.
Руководитель патрульной службы пайдеского отделения полиции Халлар Халлимяэ сказал, что в воскресенье в 21.45 в деревне Мюнди, Пайде, произошла авария, в ходе которой 36-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Mercedes Benz повредила ворота предприятия и патрульную машину полиции Škoda, находившуюся при исполнении обязанностей.
«В ходе аварии никто не пострадал, для выяснения обстоятельств произошедшего мы начали производство о проступке. Возможное опьянение женщины прояснит экспертиза», - добавил Халлимяэ.