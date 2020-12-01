В субботу в Таллинне состоится акция солидарности с Белоруссией

«Цель мероприятия - поговорить о сегодняшней Белоруссии как о стране, где гражданин является рабом диктатора, а насилие - единственный способ для удержания контроля, но также и о силе, единстве и непреклонности белорусов в их стремлении свергнуть режим», - заявляются организаторы.

По их словам, белорусы уже 114 дней протестуют против результатов президентских выборов, и протест принимает новые формы: «Теперь это не просто протест против режима и Лукашенко, это борьба за жизнь в свободной стране. Цена утраты очень высока: Беларусь может стать концентрационным лагерем».

«За четыре месяца цивилизованный мир узнал о природе лукашизма - государственного строя, в котором весь народ полностью подчиняется воле одного человека. Нарушения прав человека, беспредел, пытки, бандитизм - вот с чем белорусы сталкиваются каждый день. Убиты восемь человек, более 30 000 задержанных, более 4 000 обвинений в убийстве, насилии или пытках, 900 политически мотивированных уголовных дел, 146 политических заключенных, тысячи дней в тюрьме», - заявили организаторы акции солидарности.

Они считают, что от произвола властей никто не защищен: «Лукашенко готов сделать всё, что в его силах, для сохранения власти: на три дня лишить протестный микрорайон Минска с 15-тысячным населением теплоснабжения и водоснабжения; создать зоны усиленного патрулирования в Минске; запретить въезд гражданам Белоруссии и многое другое, что нельзя было представить в «стабильной» Беларуси полгода назад».

«Насилие и пытки в отношении задержанных - отличительная черта режима Лукашенко. Людей заставляют стоять у стены во дворах следственных изоляторов от 8 до 12 часов подряд. Арестованных митингующих особенно жестоко избивают за то, что они говорят по-белорусски. Задержанные содержатся в условиях предварительного заключения в ужасных условиях, без отопления и средств гигиены», - сообщают организаторы.