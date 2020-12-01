CNN узнал, что Китай в начале пандемии занижал смертность от COVID-19

"10 февраля власти провинции Хубэй сообщили только о 3,9 тыс. новых случаев COVID-19, тогда как внутренние документы показывают на 50% больше случаев", - утверждает телеканал.

Опубликованные данные за тот период не включают случаи заражения, диагностированные клиническим путем. Это значит, что симптомы заболевания были подтверждены на компьютерной томографии или на рентгене, а не с помощью ПЦР-теста. В феврале власти КНР упразднили категорию клинически подтвержденных случаев заражения, объединив ее с просто "подтвержденными".

Документы показывают расхождения и в статистике по летальным исходам. Общее число смертей по данным от 7 марта официально составляло 2 986, хотя во внутреннем докладе говорится о 3 256 случаях смерти пациентов с коронавирусом.

Среднее время между появлением симптомов до подтвержденного диагноза в первые месяцы вспышки составляло 23,3 дня, свидетельствуют данные телеканала. По мнению экспертов, это промедление значительно препятствовало борьбе с болезнью на ранних этапах пандемии.

Кроме того, в декабре в провинции Хубэй произошла вспышка гриппа. Число заболеваний было в 20 раз выше, чем годом ранее в этот же период. Документы никак не связывают вспышку гриппа с пандемией коронавируса, но, по мнению телеканала, эта ситуация указывает на избирательный подход китайских властей к обнародованию информации об эпидемиологической ситуации в регионе.

Китай неоднократно заявлял, что "своевременно, открыто и прозрачно" публиковал информацию, касающуюся пандемии. В последнее время в стране регистрируют лишь единичные случаи заражения коронавирусом, в основном – завезенные. Всего с начала пандемии в стране заразились более 86 тыс. человек, умерли более 4,6 тыс.