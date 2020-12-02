Ср, 2.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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  • Студия Postimees: русских школ слишком много, но интеграцию следует ограничить?

Студия Postimees: русских школ слишком много, но интеграцию следует ограничить?
13:00

Новый министр образования Яак Ааб выразил мнение, что русских школ останется немного. С другой стороны, все чаще звучит критика в адрес единой школы вплоть до призывов не пускать русских в эстонские школы и детсады. Что с этим делать?

Гость студии Rus.Postimees – министр образования Яак Ааб. Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • Есть ли в Минобразе стратегия по сокращению русских школ?
  • Достаточно ли ресурсов и кадров для перевода школ и садиков на эстонский язык обучения?
  • Могут ли оставшиеся русские школы в перспективе перестать быть муниципальными, и, соответственно, – бесплатными? 
  • Готовы ли эстонские школы принимать русских детей?
  • В последнее время достаточно громко звучат призывы не пускать русских в эстонских школы и детские сады. Единая школа не для всех?
  • Будут ли вноситься изменения в стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в школах?
  • Зачем закрывать кружки и секции, оставляя открытыми начальные классы?
  • Что изменится в вопросе финансирования науки на фоне коронакризиса?

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