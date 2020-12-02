Студия Postimees: русских школ слишком много, но интеграцию следует ограничить?
Новый министр образования Яак Ааб выразил мнение, что русских школ останется немного. С другой стороны, все чаще звучит критика в адрес единой школы вплоть до призывов не пускать русских в эстонские школы и детсады. Что с этим делать?
Гость студии Rus.Postimees – министр образования Яак Ааб. Смотрите прямой эфир в 13:00!
- Есть ли в Минобразе стратегия по сокращению русских школ?
- Достаточно ли ресурсов и кадров для перевода школ и садиков на эстонский язык обучения?
- Могут ли оставшиеся русские школы в перспективе перестать быть муниципальными, и, соответственно, – бесплатными?
- Готовы ли эстонские школы принимать русских детей?
- В последнее время достаточно громко звучат призывы не пускать русских в эстонских школы и детские сады. Единая школа не для всех?
- Будут ли вноситься изменения в стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в школах?
- Зачем закрывать кружки и секции, оставляя открытыми начальные классы?
- Что изменится в вопросе финансирования науки на фоне коронакризиса?